Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesine liseli gençlerden tam destek

Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ile Mustafakemalpaşa Belediyesinin anlaşmalı olduğu Ender Palet Geri Kazanım Tesisleri ziyaret edildi.

Atık kabul yeri, ön şartlandırma, ayırma gibi aşamalardan geçen atıklar öğrenciler tarafından tek tek incelendi. Tüketim alışkanlıklarında ki değişimlere bağlı olarak üretilen atık miktarı değişkenlik göstermekte, çevrenin korunması ve doğal kaynakların devamlılığına katkıda bulunmak isteyen öğrenciler ayrıştırma tesislerini ziyaret ettiler. Ambalaj atıklarının tesise girişlerinden, çıkışına kadar hangi aşamalardan geçtiklerini detaylı bir şekilde öğrendiler. Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla yenilenebilir projelere farkındalık yaşatan Mustafakemalpaşa Belediyesi, kendi bünyesinde kurmuş olduğu 1. Sınıf Atık Merkezini de ziyaret etmeyi unutmadı. Gezide tüm atıkların geri kazanımı ve bertaraf süreci anlatıldı.

Geziye katılan öğrenciler Pazar yeri atıklarının ve kompost dönüş sürecini detaylarıyla inceleyen gençler, geziden memnun kaldıklarını ve bilinç kazandıklarını ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.