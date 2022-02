Yeni nesil dijital medya buluşmaları başlıyor

Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkân sağlamak hedefiyle bugüne kadar birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları serisi başlatıyor. İlki ‘sosyal medya’ temasıyla yapılacak etkinlikte sosyal medya fenomenleri Safa Sarı, Alper Rende ve Doğan Kabak, Bursalı takipçileri ile bir araya gelecek.

We Are Social’in ‘tüm dünya ile birlikte’ Türkiye'nin de internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye nüfusunun yüzde 72’si internet kullanıcısı. Rapora göre kullanıcılar, bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette, 2 saat 51 dakikayı da sosyal medyada geçiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de dijitalleşen dünyada hayatın her alanında olan sosyal medyanın doğru ve verimli kullanımı için Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları programı düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Nişantaşı Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştireceği buluşmaların ilki, ‘sosyal medya’ temasıyla 27 Şubat 2022 Pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda 12.00 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Program, Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı ve Acunmedya Akademi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuğçe Keleş’in Sosyal Medya İçeriği Yönetimi sunumu ile başlayacak. Acunmedya Akademi Dijital Satış Direktörü ve YouTube Onaylı Kanal Geliştirme Koçu Afgan Rasulov’un ‘Dijitalde Var Olmanın Avantajları’nı anlatacağı programda; ünlü fenomenler Safa Sarı, Alper Rende ve Doğan Kabak, takipçileriyle söyleşi yapacak.

Sosyal medyadaki yenilikleri ve sosyal medyayı daha bilinçli kullanmayı öğrenmek isteyenler, kariyer planını dijital ve sosyal medya alanında yapmak isteyenler, bir işletmede kurumsal iletişim, pazarlama, eticaret, üretim, ajans hizmetleri, medya gibi alanlarda çalışanlar başta olmak üzere herkese açık programa katılım ücretsiz olacak. İlginin yoğun olduğu programa başvurular online sistem üzerinden https://www.bursa.bel.tr/form/?form_id=682d222f4e adresinden yapılacak ve eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.