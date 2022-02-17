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Başkan Taban: "Düzenli otopark alanlarımızın çoğaldığını göreceğiz"

İHA

Başkan Taban: "Düzenli otopark alanlarımızın çoğaldığını göreceğiz"

İnegöl Belediyesi, mahalle aralarında parklanma sorununa çözüm olacak yeni otopark alanları üretmek için adımlar atıyor. 4 bölgede kamulaştırması yapılan alanlarda inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Gelecekte inşallah çok daha düzenli, sağlıklı, konutlarımızın yakın alanlarında otoparklarımızın çoğaldığını görmüş olacağız” dedi.
Her geçen gün artan nüfusuna doğru orantılı olarak artan araç sayısı, İnegöl’de özellikle mahalle aralarında parklanma sorunlarını da beraberinde getiriyor. İnegöl Belediyesi, her yıl yüzlerce araçlık otopark üreterek bu soruna çözüm bulmanın gayreti ile çalışırken, mahalle otoparkları için kamulaştırma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda 4 ayrı noktada yeni kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Sinanbey Mahallesi Uncu ve Mezbaa Sokak arasında kalan parselde, Çardak Cami karşısında bulunan Letafet Sokakta, Sinanbey Mahallesi Çayır Sokakakta ve 1. Mustafa Bey Sokakta kamulaştırmaları yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.
İncelemeler sonrası kamulaştırma ve otopark çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün şehrimizin muhtelif yerlerinde özellikle otopark problemlerinin çözümüyle alakalı sürdürdüğümüz çalışmaların ne aşamada olduğunu görmek, yerinde tespit etmek adına ekip arkadaşlarımızla sahada incelemeler yapıyoruz. Şehrimizin nüfusu da araç sayısı da hızla artıyor. Yine aynı şekilde konutlaşma anlamında da eski yapılar yıkılarak yerine yeni yapılar geliyor. Bu da bölgesel nüfus artışlarına sebep oluyor. Bizler mahallelerimizin otopark sorununun farkındayız. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Başından beri en fazla dillendirdiğimiz konunun da aslında bu olduğunu ifade etmek isterim. Biz burada vatandaşlarımızın huzur içerisinde, komşularıyla olan ilişkilerinin sağlıklı, güzel, mutlu ve huzurlu bir şekilde olabilmesi adına tüm mahallelerimizde olabildiğince planlarımızda otopark gözüken alanlar başta olmak üzere tüm alanları hızlı hızlı otopark alanlarına dönüştürüyoruz ve kullanıma açıyoruz” dedi.
Kamulaştırma çalışmalarıyla düzenli otoparkların sayısının artması adına bir dönüşüm içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Taban, “Bununla birlikte şu anda bulunduğumuz ada gibi olan yerlerde de kamulaştırmaları bittikçe tamamlanan alanları geçici olarak kullanıma açıp basit bir malzeme serimi ile araçların düzenli şekilde parklanmasını sağlıyoruz. İnşallah şehrimizin bu eksiğini daha fazlaca otopark alanları oluşturarak aşmış olacağız. Çalışma arkadaşlarımız şehrin tüm planları içerisinde yer alan otopark alanlarıyla ilgili çalışma sürdürüyor. Otopark alanları düzenlenirken, otopark olmayan bölgelerde de yeni alanlar üretmeyle ilgili çalışıyoruz. Gelecekte inşallah çok daha düzenli, sağlıklı, konutlarımızın yakın alanlarında otoparklarımızın çoğaldığını görmüş olacağız” açıklamalarında bulundu.

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