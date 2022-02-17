İnegöl'de kültür sanat etkinlikleri hız kesmiyor

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Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, her ay birbirinden farklı programlarla ilçe halkını buluşturmaya devam ediyor. Konserler, söyleşiler, seminerler ve tiyatro gösterileriyle süslenen geceler kapsamında, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “Cimri” tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunu izleyicilerle buluşturdu. Daha önce pek çok oyunla İnegöllülere sanat dolu geceler yaşatan Şehir Tiyatrosu, Fransız Komedya Yazarı Moliere’in “Cimri” isimli oyunuyla dün akşam seyircinin karşısına çıktı. Volkan Derman’ın yönettiği 2 perdelik komedi oyununu, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile meclis üyeleri de izledi. Vatandaşların da oyuna ilgisi yoğun oldu. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyunda, salonu dolduran sanatseverler 1 buçuk saatlik gösteriyle keyifli anlar yaşadı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı oyun, büyük beğeni topladı.

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