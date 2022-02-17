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Yapay kalp nakli bekleyen taksici için zamana karşı yarış İstanbul'da kalp krizi geçirip Bursa'da tedavi gören taksi şoförü yapay kalp pompası nakli için Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi Zamana karşı yarışın yaşandığı nakil operasyonu kameralara yansıdı

İHA

İstanbul'da taksicilik yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası Bursa'da tedavi gören ve yapay kalp pompası nakli yapılması kararlaştırılan 46 yaşındaki 1 çocuk babası Engin Savaş için devlet seferber oldu.

Yapay kalp nakli bekleyen taksici için zamana karşı yarış İstanbul'da kalp krizi geçirip Bursa'da tedavi gören taksi şoförü yapay kalp pompası nakli için Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi Zamana karşı yarışın yaşandığı nakil operasyonu kameralara yansıdı

İstanbul'da taksicilik yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası Bursa'da tedavi gören ve yapay kalp pompası nakli yapılması kararlaştırılan 46 yaşındaki 1 çocuk babası Engin Savaş için devlet seferber oldu.
Sağlık bakanlığı helikopteri ile Bursa'dan Ankara'ya nakli gerçekleştirilen taksici için yaşanan zamana karşı yarış kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan 46 yaşındaki Engin Savaş 1,5 ay önce aracının yanında ayakta beklerken aniden fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Savaş sağlık ekiplerince İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede Savaş'ın tıkalı alan kalp damarına stent takıldı. Bir süre sonra taburcu olan Engin Savaş dinlenmek için Bursa'daki kızı Rabia Laçin'in yanına geldi. Ancak Savaş kızının evinde de rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Engin Savaş'ın yapılan kontrolleri sonrası yapay kalp takılması kararlaştırıldı. Hastanın tedavisini yapan Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli görüşmeler sonrasında hastanın Ankara Şehir Hastanesine naklini talep etti.
Doç. Dr. Ağca, "Yapay kalp pompası takılabilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi Kalp Nakil Merkezi ile irtibata geçildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hastamızı sevk ettik" dedi.
Nakil için hazırlanan Engin Savaş Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulansı ve eğitimli personeli eşliğinde Bursa'daki hastaneden alınıp Bursa AFAD Koordinasyon Merkezindeki Hava Ambulans pistine götürüldü. Ankara'dan havalanan 112'nin ambulans helikopteri de aynı dakikalarda piste iniş yaptı. Büyük bir dikkat ve titizlikle ambulanstan alınan Engin Savaş sedye ile taşınıp helikoptere bindirildi. Başarılı şekilde nakli gerçekleştirilen hasta çok kısa bir süre içerisinde Ankara'ya ulaştırıldı.
Gözyaşları içerisinde yakınlarına veda eden Engin Savaş'ın duygu dolu anları da kameraya yansıdı. Eşi çocukları ve damadı tarafından uğurlanan Savaş helikopterin camından yakınlarına el salladı.
Kayınpederini uğurlayan 5 aylık damadı Cemil Laçin, "Hastane elinden gelen her şeyi yaptı. Doktor hanım Ankara'daki hastane ve Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçip yardımcı oldu. Nasipliymişiz ki Ankara’dan da boşta yapay kalp bulundu, bize nasip oldu. Babam 1 buçuk ay önce İstanbul’a taksicilik yapmaya gitti. Orada aracın başındayken büyük bir kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılıp stent takılmış. Daha sonra dinlenmesi için bizim yanımıza getirdik. Burada da fenalaştı. Kalp kanı pompalayamadığı için ciğerleri ödem topladı. Ciğerdeki suyu bir türlü boşaltamıyoruz. Sıkıntı bundan kaynaklıydı. 1 buçuk aydır Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altında. Tüm ilaç tedavileri yapıldı ancak yanıt vermiyor. Ciğerleri çok su toplamış. Kalpte görevini yerine getiremediği için hastaya yapay kalp nakli yapılacak. Herkesten dua bekliyoruz” dedi. Laçin ayrıca tüm sağlık personeline hastane doktorlarına ve Sağlık Bakanlığına gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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