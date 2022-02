BUÜ’den yabancı dil eğitiminde uluslararası başarı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, dil eğitimi alanında dünya çapında en prestijli uluslararası kalite değerlendirme ve akreditasyon kurumu Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (EAQUALS) akreditasyon sürecini tamamlayarak Türkiye’de üç farklı yabancı dil hazırlık sınıfını (İngilizce, Almanca ve Fransızca) akredite etme başarısını gösteren ilk üniversite oldu.

Gerçekleştirilen kutlama töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan belgenin üniversite ve yüksekokul bakımından büyük bir önem taşıdığına işaret etti. Gelecekte de aynı gayret ile kalitenin arttırılması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Kalite bugüne kadar ve bugünden sonra bizim birinci önceliğimiz olacak. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren tüm birimlerimizin akredite olması için girişimlerde bulunduk. Akredite olanların da bunu yenilemesi gerektiğini ifade ettik. Bu girişimlerimiz de meyvelerini vermeye başladı. YÖK Başkanlığımız önceki ay akredite olan bölümleri açıkladı. Toplam 129 bölüm var. Üniversitemizin 6 bölümü de bu birimler arasında yer aldı. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Tüm birimlerimiz de bu gelişmeler noktasında kendisini yenilemeye devam ediyor” diye konuştu.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun aldığı belgenin her anlamda gurur duyulması gereken bir çalışma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu belge; bir defa yüksek özgüveni ifade ediyor. Burada, Türkiye standartları üstünde bir eğitimin verildiği ispat edilmiş oldu. Üstelik de tam olarak uygun olmayan şartlarda bu başarı elde edildi. Yıllardır Türkiye’de yabancı dil eğitiminin zayıf olduğu, özelde de yüzde 30 yabancı dil eğitim yapan programlarımızın yetersiz olduğu söylenirdi. Çıktığımız kalite yolculuğunun bize kazandırdığı önemli edinimlerinden birisi de yabancı dil alanında elde ettiğimiz bu başarıdır. Burada büyük bir özveri, emek ve gayret görüyorum. Belgenin alınmasında emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. En üst kademeden en alt kademedeki herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BUÜ YDYO’nun EAQUALS akreditasyonunu tamamlayarak İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıflarında sunulan dil eğitiminin dünya standartlarında olduğunu ve gelişmiş ülkelere verilen dil eğitimi ile aynı kalitede olduğunu ispatladığını belirten YDYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler ise, “Dünyanın en tanınır dil eğitimi akreditasyonu olan EQAUALS’dan mükemmelik mührü almanın en önemli kazanımı, Yüksekokulumuzun ve Üniversitemizin uluslararası tanınırlığının artmasıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.