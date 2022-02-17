Nilüfer Belediyesi işçi ve işverenin arasında köprü oluyor

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İş ve Meslek Edindirme Bürosu 2021 yılında yaklaşık 24 bin kişiyi iş ilanlarına yönlendirirken, 386 kişinin de istihdam edilmesini sağladı.

2005 yılından bu yana işveren ile iş arayanlar arasında aracı olan Nilüfer Belediyesi, geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi iş ilanlarına yönlendirdi. Kurulduğu günden bu yana 120 bini aşkın iş başvurusu alan İş ve Meslek Edindirme Bürosu, 2021 yılında da 5 bine yakın iş başvurusu aldı. İş ve Meslek Edindirme Bürosu, Nilüfer Belediyesi web sayfası üzerinden ve bizzat yapılan başvurular aracılığıyla günde ortalama 20 iş başvurusu alıyor. 2021 yılında, yapılan başvurulardan 23 bin 881 kişi iş ilanlarına yönlendirilirken, yapılan görüşmeler sonucu 386 kişi de işe yerleşti.

İş ve Meslek Edindirme Bürosu yeni yılda da işçi ile işveren arasında köprü olmak adına yoğun mesai harcamaya devam ediyor. 2022 yılbaşından bugüne kadar 478 iş başvurusu alan büro 185 kişiyi işe yönlendirirken, 72 kişinin de iş sahibi olmasını sağladı.

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu, kurulduğu günden bugüne birçok meslek odası işbirliğiyle kurslar düzenleyerek yüzlerce insanı da meslek sahibi yaptı. Pandemi sebebiyle kurslara ara verilen 2021 yılında ise, sadece ‘Uygulamalı Girişimcilik’ eğitimi düzenlenerek 18 kişiye sertifika verildi. Eğitimler mesleki ve girişimcilik alanlarında bu yıl da devam edecek.

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