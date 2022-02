Engelli can dostlar koruma altında

Çeşitli kazalarda yaralanarak felç kalan, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanları, Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde hayata tutunuyor.

İnsan nüfusunun hızla artması ile birlikte şehirleşmenin daha da yayılması, sokak hayvanlarının hayat alanlarının daralmasına sebep oluyor. Alışık olmadıkları kent yaşamında hayata kalmaya çalışan can dostlar, araç çarpması ve insanlar tarafından gördükleri kötü muamelenin yanı sıra birbirleriyle ettikleri kavgalar sebebiyle ciddi yara alıyor. Bu yaralanmalarda duyu veya uzuv kaybına uğrayan can dostların sokakta tek başlarına hayatını sürdürmesi daha zor hale geliyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokakta tek başlarına hayatlarını sürdüremeyecek olan sokak hayvanlarına yardım eli uzatarak onları hayatta tutuyor.

Ekipler tarafından sokakta yaralı halde bulunan ya da vatandaşlar tarafından teslim edilen sahipsiz hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınıyor. Sağlığına kavuşturulan felçli, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan can dostlar bir daha sokağa bırakılmıyor ve hayatlarının geri kalanını barınakta kendileri için yapılmış villalar ile özel bölümlerde sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde engelli kediler için yapılmış olan villalarda şuan 82 kedi yer alıyor. 25 metrekare taban alanı ve sekiz metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşayan engelli kedilerin için kış aylarında üşümemeleri adına soba yakılıyor.

Engelli 83 köpek ise barınaktaki diğer köpeklerden ayrı tutularak özel olarak oluşturulmuş bölümlerde yaşamlarını sürdürüyor. Gerekli tedavi ve bakımları yapılan engelli sahipsiz hayvanlar, onları sahiplenerek sıcak birer yuvaya kavuşturacak yeni sahiplerini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.