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Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

İHA

Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Tuzlaspor maçında sakatlanan Bursaspor’un yeni transferi Enver Cenk Şahin’in 23 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin’in 23 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Tuzlaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Cenk Şahin'in yapılan kontrolleri sonuncunda sağ uyluk arka adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisi devam etmekte olup 23 hafta içerisinde takıma dönmesi planlanmaktadır.”

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