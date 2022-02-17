Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

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Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Fevzidede, Şevketiye ve Şerefiye Mahalleleri ve civarında 18.02.2022 18.03.2022 tarihleri arasında 10.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı açıklandı.

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