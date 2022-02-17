Bursa’da metruk bina ikinci kez alev alev yandı

Bursa’da metruk bir bina ikinci kez alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler evin her tarafını sararken, çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan metruk binanın ikinci kez alev alev yandığı öğrenildi. Öte yangın yangın anı kameralara yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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