Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

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Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınmasını neden olarak gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanan BursasporTuzlaspor maçı sonrası yeşilbeyazlı ev sahibi ekip PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün 15.02.2022 tarihinde oynanan BursasporTuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 20212022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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