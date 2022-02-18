Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada 



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. Uygulamada 16 JG 112 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, aracın uygulama noktasına gelmeden içinde bulunan 4 gencin sürücü değiştirmeye çalıştığını fark etti. Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti. Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.

CEZAYI DUYAN ANNE, ÇAKARI BAŞINDA PARÇALADI

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen C.C.K.'nın annesi Sultan K., cezai işlem uygulananoğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğlunun başına vurarak parçaladı. Öfkeli kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Otomobil ehliyetsiz sürücünün yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-02-18 00:46:00



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