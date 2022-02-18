Nilüfer Belediyesi personeli bowlingde yarıştı

Nilüfer Belediyesi’nin çalışanlar arasında dayanışmayı geliştirmek hedefiyle düzenlediği bowling turnuvası eğlenceli anlara sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları bir araya getiren renkli bir turnuvaya imza attı. 264 personelin katıldığı Nilüfer Belediyesi Birimlerarası Bowling Turnuvası, 10 gün sürdü. Açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı, 66 takımın yarıştığı turnuvada heyecanlı ve çekişmeli anlar yaşandı. Düzenlenen final karşılaşmaları sonunda 523 puanla Zabıta5 ekibi birinci olurken, Gençlik ve Spor1 takımı 521 puanla ikinci, Zabıta2 takımı da 503 puanla üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer tarafından verildi. Dereceye girenleri kutlayan Özer, bu tür etkinliklerin personel arası iletişim ve dayanışmayı güçlendireceğine dikkat çekti.

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