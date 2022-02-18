Nilüfer Belediyesi personeli bowlingde yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi personeli bowlingde yarıştı

İHA

Nilüfer Belediyesi personeli bowlingde yarıştı

Nilüfer Belediyesi’nin çalışanlar arasında dayanışmayı geliştirmek hedefiyle düzenlediği bowling turnuvası eğlenceli anlara sahne oldu.
Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları bir araya getiren renkli bir turnuvaya imza attı. 264 personelin katıldığı Nilüfer Belediyesi Birimlerarası Bowling Turnuvası, 10 gün sürdü. Açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı, 66 takımın yarıştığı turnuvada heyecanlı ve çekişmeli anlar yaşandı. Düzenlenen final karşılaşmaları sonunda 523 puanla Zabıta5 ekibi birinci olurken, Gençlik ve Spor1 takımı 521 puanla ikinci, Zabıta2 takımı da 503 puanla üçüncü oldu.
Turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer tarafından verildi. Dereceye girenleri kutlayan Özer, bu tür etkinliklerin personel arası iletişim ve dayanışmayı güçlendireceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

103 yaşında korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 103 yaşında korona virüsü yendi
Metaverse’de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı Dünya’nın ilk NFT Mobilyaları satışa başladı
YEREL HABERLER Metaverse’de ilk...Sanal evrende mobilya satışı ...
Online Anne Baba Okulu başlıyor
YEREL HABERLER Online Anne Baba Okulu başlıyor
Gemlik'te altyapı atağı
YEREL HABERLER Gemlik'te altyapı atağı
Karacabey Çamlık Mahallesine yeni cami
YEREL HABERLER Karacabey Çamlık Mahallesine yeni cami
(Özel) Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar; Fazla mesaiyi ispatta GPRS de delil sayılacak Fazla mesaide GPRS dönemi başlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar; Fazla ...
(Özel) 5 ameliyat geçiren 7 yaşındaki çocuğa en güzel hediye annesinden Tek böbrekle dünyaya gelen minik Ömer’e annesi böbreğini verdi
YEREL HABERLER (Özel) 5 ameliyat geçiren 7 yaşındaki çocuğa en güzel ...
Bursa’da ağaç katliamı Milli Emlak’tan kiraladığı ormanda katliam yaptı
YEREL HABERLER Bursa’da ağaç katliamı Milli Emlak’tan kiraladığı ...
Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada 
YEREL HABERLER Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında ...
Öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı
YEREL HABERLER Öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
Bursa’da metruk bina ikinci kez alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa’da metruk bina ikinci kez alev alev yandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki araca çarptı: 1 ...
Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polislerden ...
Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti
Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
BTÜ yeni derslik ve laboratuvarları önümüzdeki yıl hizmete girecek
YEREL HABERLER BTÜ yeni derslik ve laboratuvarları önümüzdeki yıl ...
YKS adayları için soru çözüm günleri
YEREL HABERLER YKS adayları için soru çözüm günleri
Projesi onaylanan personeller ödüllendirildi
YEREL HABERLER Projesi onaylanan personeller ödüllendirildi
Yıldırım'da fahiş fiyat denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da fahiş fiyat denetimi sürüyor
Anıtlar Kurulu, Girit Mahallesi ve çevresi için hazırlanan planı onayladı
YEREL HABERLER Anıtlar Kurulu, Girit Mahallesi ve çevresi için ...
Engelli can dostlar koruma altında
YEREL HABERLER Engelli can dostlar koruma altında
Bitci Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali'ne doğru
YEREL HABERLER Bitci Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali'ne doğru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.