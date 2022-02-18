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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konutta yeni rota 'projeden alım'

İHA

Konutta yeni rota 'projeden alım'

Uygun ve esnek ödeme imkanı sunulan projelere gösterilen ilgi ise her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında parasının değerini korumak ve gayrimenkul alımı yaparak ev sahibi olmak isteyenlerin öncelikli tercihi olan projeden ev sahibi olma talebi inşaat sektörü içinde oldukça umut verici bir gelişme olarak görülüyor.
Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Gayrimenkul sektörünün en önemli ve en güçlü kalemi ’konut’ üretimi ve satışıdır. İnşaat sektörünün istikrarı ve ekonomiye sağladığı katma değer bakımından konut arz ve talebinin karşılıklı olarak artışa geçmesi bu yüzden büyük önem taşıyor. Ülkemizin en şanslı olduğu konulardan bir tanesi de vatandaşlarımızın gayrimenkul sektörüne olan güvenlerinin hiçbir zaman kaybolmamasıdır. Son geldiğimiz nokta da görüyoruz ki şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız konut alımı için büyük bir mücadele veriyor. Konut fiyatlarında yaşanan artışlar sektördeki konut satışını ciddi olarak etkilemiş olsa da sektörel olarak alınan önlemler ve satışa yönelik sağlanan kolaylıklar konut alıcılarının taleplerini satışa dönüştürüyor. Yeni bir ivme kazanan ve vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığı projeden ev alma dönemi tekrar canlanmaya başladı” dedi.
Proje aşamasında konut alanların inşaatın bitiminde hem daha uygun fiyata ev sahibi olduğunu hem de yatırım bakımından en az yüzde kırk oranında bir gelir elde edebileceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, 2022 yılında yapılacak yatırımların ve alımların 2023 yılında büyük gelirler sağlayabileceğini belirtti. Aydemir, “Ekonomide yaşanan inişli çıkışlı dönemler aynı zamanda yatırımcılar için ciddi bir alım fırsatı da oluşturabiliyor. Gayrimenkul sektörü olarak baktığımızda fiyatlardaki değişkenlik aslında yatırımcılar içinde önemli bir alım ve yatırım fırsatıdır. Konut fiyatlarındaki artışı göz önüne aldığımızda önümüzdeki yıl başından itibaren konut fiyatlarında yeni artışlar kaçınılmaz gözüküyor. Bu durumda bu yıl içerisinde alımı yapılan gayrimenkul ürünlerinin getirileri de aynı oranda yüksek olacaktır. Özellikle projeden konut alımı yapmak hem vatandaşlar için hem de yatırımcılar için iyi bir fırsattır. Projelerden alanlar da yüzde 40’a yakın kar edebilir” dedi.

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