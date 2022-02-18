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Babasının alacağını silahla isteyince 19 yıl hapse çarptırıldı- Yeniden

DHA

Babasının alacağını silahla isteyince 19 yıl hapse çarptırıldı- Yeniden


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, babasına 16 bin lira borcu olan Hamza Akmaz´ı (40) silahla tehdit edip, iç çamaşırıyla yanındaki arkadaşı Ömer K.'ye (22) fotoğraflarını çektirdiği, borç belgesi imzalatıp kredi kartından para çektiği iddiasıyla tutuklanan Cüneyt Kasap (40) 19 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz yargılanan Ömer K.'ye ise 15 yıl hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl ağustos ayında, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi´nde meydana geldi. Kalıp işleriyle uğraşan Cüneyt Kasap, komşu iş yerinin sahibi Hamza Akmaz ile birlikte yemek yedi. Alkol alan Kasap, iddiaya göre babasına 16 bin lira borcu olduğunu öne sürdüğü Akmaz ile tartıştı. Yemeğin ardından Kasap, Akmaz´ı otomobiline bindirip, onun iş yerine götürdü. Cüneyt Kasap, Akmaz´ın iş yerindeki bilgisayar ve monitörleri silah zoruyla gasbetti. Cüneyt Kasap, daha sonra Akmaz´ı evine götürdü. Kasap, telefon açtığı komşusu Ömer K.yi da eve çağırdı. Cüneyt Kasap, arkadaşına iç çamaşırlarıyla cep telefonuyla fotoğrafını çektirdiği Akmaz'dan, 18 bin TL ve 5 bin dolar borcu olduğu yazılı imzalı belge aldı. Alıkoyduğu Hamza Akmaz´ın üzerinde bulunan ablasına ait banka kartından 7 bin 30 lira para çektiren Cüneyt Kasap, daha sonra onu bu kez kendisine ait iş yerine götürdü. Akmaz, cep telefonuyla Kasap´ın babasına mesaj atıp yardım istedi. Beyazıt Kasap'ın iş yerine gelmesiyle kurtulan Hamza Akmaz, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu. Ömer K.´yi bir süre sonra ara kararla tahliye edildi.
Cüneyt Kasap ve Ömer K. hakkında Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Sanıklardan Cüneyt Kasap, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyerek, "Yemek yerken birlikte alkol aldık. Müştekiden, babamın alacağı olan 16 bin lirayı istedim. Bunun üzerine bana hakaret etmeye başladı. Kavga ettik. İş yeri sahibimin oğlu aramıza girip bizi ayırdı. 'Bu halde eve gidemem' deyince, birlikte bizim eve geldik. Burada da alkol aldık. Ömer K. benim komşum olur. Sabah birlikte kahvaltı etmek için benim iş yerime gittik. İddia edildiği gibi, gece soyunmasını söyleyip fotoğrafını çekmedim. Ayrıca, kendisine zorla belge imzalatmadığım gibi kartından parada almadım" dedi.
BANA FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİRDİ
Tutuksuz sanık Ömer K. ise olay günü arkadaşı Cüneyt Kasap'ın kendisini evine çağırdığını belirterek, "Eve gittiğimde Cüneyt, daha önce mahallede gördüğüm müştekiyi dövüyordu. Bir ara soyunmasını istedi. O da kıyafetlerini çıkardı. Cüneyt bana cep telefonuyla fotoğraflarını çektirdi. Bir süre sonra, `ATM´den para çekeceğiz´ dedi. Çektiğimiz parayı Cüneyt aldı. Ardından evine tekrar gittik. Ardından ben ayrıldım. Suçsuzum" diye konuştu.
Hamza Akmaz ise ifadesinde, "Arkadaşım olan Cüneyt'in babası Beyazıt Kasap'tan, 2018 yılında 30 bin lira ödünç para almıştım. Bunun 14 bin lirasını ödedim. Kalanını da verecektim. Bir süre önce Cüneyt´in babası benden, oğlunun karıştığı bir olayla ilgili yardım istedi. Ben de araştırdım. Hırsızlık yaptığını öğrenip ona söyledim. Olay günü Cüneyt ile birlikteydik. Yaptığı hırsızlığı babasına söylediğimi öğrenmiş. `Beni, babamla birlikte reklam mı ediyorsunuz?" diyerek bağırdı. Ardından, gidip bira almamı istedi. Alkol kullanmadığımı söyleyince, birlikte iş yerime gittik. Yanında, tabancası da vardı. Burada bulunan bilgisayarları topladı. Ardından evine götürüp arkadaşı Ömer K.'yi çağırdı. Küçük bir kağıda 18 bin lira ile 5 bin dolar borcum olduğunu yazdırdı. Kıyafetlerimi çıkarttırıp, Ömer'e cep telefonuyla fotoğraflarımı çektirdi. Yanımda bulunan ablama ait banka kartını alıp 7 bin 30 lira çektirdi. Bir ara babasına mesaj atarak yardım istedim. O gelince kurtuldum." diyerek her iki sanıktan şikayetçi oldu.
Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan 2 sanıktan Cüneyt Kasap, bu kez suçlamaları kabul edip pişmanlık duyduğunu belirterek tahliyesini istedi. Ömer K. de beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Cüneyt Kasap´a `yağma´, `hürriyeti tahdit´ ve `hakaret´ suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ömer K. ise `yağma´ ve `hürriyeti tahdit´ suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Ömer K. de Yargıtay'ın kararı onaması halinde tutuklanarak cezaevine gönderilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-02-18 12:59:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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