Bursa´da hava aracı düştü ihbarı (1)

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BURSA, (DHA)BURSA´da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2022-02-18 15:07:27



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