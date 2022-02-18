Türkiye 1.liğine ulaşan bölümlere Rektör Kılavuz’dan özel teşekkür

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın Araştırma Üniversiteleri ile öncelikli sektörleri eşleştirdiği proje kapsamında Otomotiv Malzeme Teknolojileri ve Hayvan Besleme alanlarında Türkiye 1.liği elde eden Fakültelere teşekkür belgesi takdim etti.

YÖK Başkanlığı tarafından önceki yıl hayata geçirilen “11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi” projesi kapsamında Araştırma Üniversiteleri 8 öncelikli sektör ile eşleştirildi. Araştırma Üniversiteleri arasında bulunan BUÜ’nün eşleştirildiği öncelikli sektörler ise Otomotiv ve Gıda Arzı Güvenliği oldu. Devam eden çalışmalar, yetkinlik ve proje odaklı faaliyetlerin hesaplandığı analiz raporlarında BUÜ, Otomotiv üst başlığındaki ‘Malzeme Teknolojileri’ ile Gıda Arzı Güvenliği üst başlığındaki ‘Hayvan Besleme’ alanlarında Türkiye 1.si olarak ilan edildi.

Üniversite yönetimi olarak sonuçların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde edilen 1.likte emeği bulunan herkese teşekkür etti. Özel olarak hazırlanan teşekkür belgelerini Fakülte Dekanları ve bölüm yöneticilerine takdim eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversite olarak öncelikli sektör talebimizi Gıda Arzı Güvenliği ve Otomotiv alanlarında kullanmıştık. Yetkinliklerimizi, donanımlarımızı, güçlü ve zayıf yanlarımızı biliyorduk. Sonuçlar bizim için şaşırtıcı olmadı. Farklı bölüm ve programlar üzerinde de iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Gıda Arzı Güvenliği ve Otomotiv alanlarında uzun yıllardan gelen bir bilgi birikimine sahip olduklarına işaret eden Rektör Kılavuz, Bu alanlarda önemli çalışmalara imza attıklarını ve bundan sonra da aynı hassasiyetle faaliyetlere devam edeceklerini vurguladı. Kılavuz, “Türkiye’nin en iyi Ziraat ve Mühendislik Fakültelerine sahibiz. Bu fakültelerde görev yapan akademisyenlerimiz de alanlarında söz sahibi bilim insanlarıdır. Elde edilen birinciliklerin üniversitemize, sektörlerimize ve akademik camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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