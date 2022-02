81 ilin dernekleri Bursa'da buluştu

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen buluşmada, Edirne’den Kars’a Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar tüm gönül coğrafyasını temsil eden hemşeri derneklerinin başkanları bir araya geldi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Buradan çıkacak ses, Bursa’ya ses verecek” dedi.

Hemşeri dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının başkanları, Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Birlik ve Beraberlik Buluşması’nda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Edirne’den Kars’a Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar tüm gönül coğrafyasının temsilcileri katıldı. Birlik ve beraberliğin güzel örneğinin sergilendiği toplantının açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, uzun yıllardır beklenen, hasret ve özlemle anılan buluşmanın bugün gerçekleştiğini söyledi. Herkesin doğduğu yerin güzel, mukaddes ve kültürel birikimin çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Orhan, “Ama yaşadığımız yer Bursa. Bursa’ya sahip çıkmamız lazım. Aidiyet hissetmemiz lazım. Bunun için de birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bu sebeple dedik ki; ’Hep beraber; ekmek yediğimiz, yaşadığımız ve bizden sonraki nesle bırakacağımız Bursamıza sahip çıkma noktasında bir arada olalım. Hepimizin farklı siyasi görüşleri, düşünceleri, kültürleri olabilir. Ama biz bu bayrağın gölgesinde, bu vatanda, bu ezan sesi altında hür şekilde yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

Gelecek nesillere güzel bir şehir emanet etme mecburiyetinde olduklarının altını çizen Orhan, Bursa’nın her geçen gün göç alarak büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Gençlerin gün geçtikçe kötü yollara bulaşma riskinin arttığını ifade eden Orhan, “Bu çerçeveden baktığımızda; çocuklarımıza, geleceğimize, kültür ve inancımıza nasıl sahip çıkarız? Bu konuda mücadele için hep beraber taşın altına elimizi koymak zorundayız. Öyle bir noktadayız ki evlatlarımızdan endişe eder durumdayız. Hep beraber gençlerimize, evlatlarımıza sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Bugün var, yakın yokuz. Ama gelecek nesle güzel miras bırakmamız lazım. Güzel Bursa bırakmamız lazım. Bursa’nın da Türkiye’ye örnek olması lazım. Bu yüzden, sizlerle bir araya gelme ihtiyacı hissettik. Ben Bursa’da doğdum, burada büyüdüm fakat dedelerim de göçle geldi. Bursa göçmen şehri. Bursa’da hep beraber, en iyi şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Bursa’da yaşayan her insan bizim için çok değerli. Adam kayırma lüksümüz yok. Elbette ki doğduğumuz yere karşı sorumluluklarımız var. Oraları da yalnız bırakmayacağız ama yaşadığımız yer Bursa. Burada daha dikkatli olma, ortak hareket etme mecburiyetimiz var. Şu an karşımda bulunan topluluk Bursa’nın yarısı. Buradan çıkacak ses, Bursa’ya ses verecek” şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, sözlerini şu şekilde bitirdi;

“Bizim gidecek başka yerimiz yok. İşte görüyorsunuz, komşularımızın durumu ortada. Birbirimizi çok sevmemiz ve sahiplenmemiz gerekiyor. Bu vatana ve bayrağa sahip çıkmak boynumuzun borcu. Herkes bölgesinin insanına elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bizlerin bir bütün olarak Bursa’da yaşayan herkese dokunmamız, hatta daha da güçlenip Türkiye’mize örnek davranışlar oluşturmamız lazım. Sizlerle bir araya gelme sebebimiz bu. Dertleşmek, paylaşmak ve Bursa’ya olan aidiyet duygumuzu geliştirmek için buradayız. İnşallah bu ilk adım olsun. Bundan sonra daha çok bir araya gelelim. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Hep beraber Türkiye’ye örnek olacak şekilde bayramlaşma programı düzenleyelim. Her il derneğine stant verelim. Yöresel tatlarımızı ikram ederim. Birbirimizle daha sıkı kaynaşalım ve bayramlaşalım. Bu da gelenek haline gelsin.”

Konuşmalarından ardından hemşeri dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının başkanları tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Aile fotoğrafının çekimi ile buluşma son buldu.

