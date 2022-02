Çocuklara 'yeşil' seminer Yıldırım'da çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Yıldırım Belediyesi, çocuklara ve gençlere çevre bilincini aşılamak hedefiyle ilçe genelindeki okullarda eğitimlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2022’de 16 okulda çevre ve sıfır atık semineri düzenledi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerde çevre temizliği, küresel ısınma, geri dönüşüm, tüketilebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda bilgi verilerek binlerce öğrencide farkındalık oluşturuldu.

Çevreyi korumanın, bir sorumluluktan çok zorunluluk olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı, “Bugün yaşadığımız dünya her ne kadar geçmişin mirası da olsa, biz daha ziyade geleceğin emaneti olarak değerlendiriyoruz. Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar küresel boyutta etkilerini gösteriyor. Bu sebeple çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına doğainsan ilişkisi için farklı çalışmalara imza atıyoruz. İşe ilk olarak çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmakla başlıyoruz. Okullarda verdiğimiz seminerlerde bu çalışmanın bir parçası. Çevresini seven ve koruyan bireyler yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Okullarda verilen çevre seminerlerinin yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokullarında öğrenim gören 45 yaş aralığındaki miniklere her hafta ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci’ eğitimleri verildiğinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Çocuklarda çevre bilincini kazandırmanın temel yolu, doğayı korumaktan ve çevreye duyarlılık kazandırmaktan geçer. Biz de bu bilinçle yola çıkarak, evlatlarımıza çevre sevgisini aşılamak için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza geri dönüştürülebilen atıkları tanıtarak, doğa sevgisini aşılıyoruz. Verdiğimiz ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci’ eğitimi ile çocuklar hem çevre bilincini kazanıyor hem de güzel vakit geçirmiş oluyorlar” dedi.

