Bursa'da 'hava aracı düştü' ihbarı (2)- Yeniden



Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Nilüfer ilçesi Misi köyüne, hava aracının düştüğü ihbarıyla emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgede dron da kullanılarak araştırma yapılırken, herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Valilik açıklamasında, "Bölgede herhangi bir hava aracının uçuşu olmadığı tespit edildi" denildi.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 15.00 sıralarında bir kadın tarafından, Misi köyündeki orman alanına hava aracı düştüğü ihbarı yapıldı. Kadının, önce hava aracının düştüğünü ardından toz ve duman çıktığını söylemesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Orman ve çevresindeki arama çalışmalarından sonuç alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de bölgeyi dronla havadan taradı. Bu çalışmadan da ihbarla ilgili bir bulguya rastlanılmadı. Ekiplerin bölgede tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada ise "18.02.2022 tarihinde, Nilüfer ilçesi Misi köyünde bir hava aracının düştüğüne dair alınan ihbar üzerine ihbarcı kişiyle görüşülüp gösterdiği bölgede Emniyet, İtfaiye, 112 ve AFAD ekiplerince yapılan araştırma sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Yenişehir Havalimanı Kule yetkililerinden alınan bilgi dahilinde bölgede herhangi bir hava aracının uçuşu olmadığı da tespit edilmiş olup, söz konusu olayla ilgili bölgede çalışmalar titizlikle devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-02-18 17:09:31



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