Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Beko: 64 - Galatasaray Nef: 49

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Galatasaray Nef'i 6449 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.
Bursa Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 6449 skorla yenerek finale yükseldi.. Anadolu Efes ile Darüşşafaka ile arasından oynanacak müsabaka ile bir diğer finalist belli olacak. Final maçı ise pazar günü saat 17.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Tofaş
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Kerem Baki xx, Can Mavisu xx
Fenerbahçe Beko: Pierre x 2, Booker xx 10, Ahmet Düverioğlu xx 7, Melih Mahmutoğlu xx 9, Henry xx 6, Şehmus Hazer x 2, Guduric xxx 20, Metecan Birsen x 2, İsmet Akpınar x, Floyd xx 6, Biberoviç
Başantrenör: Aleksander Djordjevic
Galatasaray Nef: Bost x 1, Blackshear xx 12, Purcell xx 9, Rıdvan Öncel x, Ege Arar x 2, Okben Ulubay x, Göksenin Köksal x, Trimble xx 16, Ndour x 7, Sadık Kabaca x 2,
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 1920 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 3631 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 4837 (Fenerbahçe Beko lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.