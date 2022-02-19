Otomobilde çakmak gazı bomba gibi patladı : 2 yaralı

Bursa'da 2 kişinin bulunduğu otomobilde çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle 2 kişinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 6. Yıldırım sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Park halinde bulunan 16 BES 44 plakalı otomobilin içinde 2 kişinin olduğu sırada çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle otomobil içinde bulunan Baki A. ve Mert B. yanarak yaralandı. Patlamayı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yanarak yaralanan 2 kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen ekipler otomobilin içinde çakmak ve çakmak gazı tüpü buldu.

Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Tayfun Akbulut ise şunları söyledi, ''Birinin kafası patlaktı, elleri felan titriyordu. O sırada ambulans geldi zaten aldı götürdü.'' dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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