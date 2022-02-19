Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Arjantin'de son bir ayda 785 bin hektarlık alan yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 2 arkadaş, otomobilde, ellerindeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Baki A. ile Mert B., park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü ellerindeyken patlama oldu. Sesi duyan mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-02-19 08:50:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.