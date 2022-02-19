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Kumandalı sistemi polis çözdü Hem suçlu hem ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

İHA

Kumandalı sistemi polis çözdü Hem suçlu hem ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri 38 AFH 918 plakalı otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki egzozun kumanda sistemiyle sesinin yükseltildiğini, ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücü Ahmet Can B. (17)'ye abartı egzozlu araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.
Araç sürücünün yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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