Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

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