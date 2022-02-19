Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret

DHA

Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, tornavidayla önünü kesip, boğazını sıkarak cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (33) bıçakla öldüren Enes Kör'ün (21) 37 gün kaldığı cezaevinden tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Mahkemece 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşü bildirildi. Sanık Kör, tutuksuz yargılanacak.
Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün, boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti. Birçok suçtan 20 kaydının bulunduğu öne sürülen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Savcılık soruşturmasında Enes Kör hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Enes Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayeti gören tanık ifadesinin yanında olay anında Erkan Aysu'nun elindeki tornavidayla üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını dikkate alıp, 37 gündür cezaevinde tutuklu olan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Cumhuriyet savcısı ile Aysu'nun ailesinin avukatı, tahliye kararına itiraz için bir üst mahkeme olan 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti. İtirazı değerlendirmek için dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her 2 itirazı da reddetti. Karara göre, Enes Kör'ün yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-02-19 12:39:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Yıldırım’ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz’ Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin sorunlarını öğrenmek ve istişare etmek için sık sık muhtarlarla bir araya geliyor ve vatandaşlarla buluşuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘daha yaşanılabilir bir yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Başkan Oktay Yılmaz: “Muhtarlarımızla omuz omuza Yıldırım’a hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER ‘Yıldırım’ı ortak akılla yönetmeye devam ...
Münevver Özdemir’den unutulmaz müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Münevver Özdemir’den unutulmaz müzik ziyafeti
Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara yaz-kış spor imkânı Yıldırım’da 365 gün spor var Yıldırım Belediyesi tarafından, 19 farklı branşta düzenlenen spor okulları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara yaz-kış spor ...
Mustafakemalpaşa’da zabıtadan KDV denetimi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da zabıtadan KDV denetimi
AK Parti Osmangazi’de istişare zamanı
YEREL HABERLER AK Parti Osmangazi’de istişare zamanı
Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
YEREL HABERLER Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
Babasının cinayeti üzerine yıktığı kız çocuğu savcılığa mektup yazınca serbest kalmış
YEREL HABERLER Babasının cinayeti üzerine yıktığı kız çocuğu ...
Bursaspor deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak
Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ...
Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
YEREL HABERLER Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil Yargıtay’dan istifa kararı
YEREL HABERLER İstifa öncesi başka işe girmek suç değil Yargıtay’dan ...
Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
YEREL HABERLER Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ...
Kumandalı sistemi polis çözdü Hem suçlu hem ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kumandalı sistemi polis çözdü Hem suçlu hem ...
Hobi olarak başladı yurt dışına keklik ve sülün eti ihraç ediyor Tanesi 190 lira olan kuşların etleri büyük talep görüyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı yurt dışına keklik ve sülün eti ...
Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- ...
Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
YEREL HABERLER Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
Otomobilde çakmak gazı bomba gibi patladı : 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilde çakmak gazı bomba gibi patladı : 2 yaralı
Anadolu Efes - Darüşşafaka: 96-71
YEREL HABERLER Anadolu Efes - Darüşşafaka: 96-71
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Anadolu Efes Anadolu Efes: 96 - Darüşşafaka: 71
YEREL HABERLER Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı ...
Anadolu Efes - Darüşşafaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Anadolu Efes - Darüşşafaka (FOTOĞRAFLAR)
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Beko: 64 - Galatasaray Nef: 49
YEREL HABERLER Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti ...
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef: 64-49
YEREL HABERLER Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef: 64-49
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.