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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar sınıfta, anneler iş başında

İHA

Çocuklar sınıfta, anneler iş başında

Bursa'da zamanlarının neredeyse tamamını özel gereksinimli çocuklarının bakımına ayıran bu sebeple de sosyal veya ekonomik hiçbir aktiviteye katılamayan anneler, artık çocuklarını getirdikleri okulda meslek sahibi oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen projede, özel gereksinimli çocuklar sınıfta eğitim görürken, anneleri de aynı okul içinde kurulan tekstil atölyesinde dikiş dikmeyi öğreniyor.
Bursa'da engelli bireyler ve ailelerinin sosyal hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi hedefiyle birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de özel gereksinimli çocukların ailelerine büyük katkı sağlayacak özel bir projeyi devreye aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Engelliler Federasyonu ve Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle engelli ailelerine yönelik örnek bir proje hayata geçirildi. Özel gereksinimli çocuklarını eğitim için Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu'na getiren ve ders süresi boyunca çocuklarını okulda beklemek zorunda olan anneler için okul içerisinde dikiş atölyesi kuruldu. Kullanılacak malzemelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı atölyede, Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından annelere dikiş eğitimi veriliyor. Sabahları okula getirdikleri çocuklarını sınıflarına bırakan anneler, daha sonra iş önlüklerini giyip atölyede makine başına geçiyor. Anneler böylelikle hem çocuklarını yalnız bırakmıyor hem de meslek sahibi oluyor.
Hayatlarını özel gereksinimli evlatlarına adayan bu sebeple de çocukları dışında hiçbir faaliyete zaman ayıramayan anneler için umut ışığı olan dikiş atölyesi, törenle hizmete açıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Kadir Yıkılmaz, Mustafa Sayın ve Yücel Düzcü ile Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mahmut Bekiroğlu da katıldı. Özel gereksinimli çocuğu olan annelerin, çocuklarının bakım, rehabilitasyon ve eğitim ihtiyaçlarının çokluğu ve zorluğu sebepleniyle iş hayatının dışında kaldığını belirten Başkanvekili Fethi Yıldız, "Yapılan aktiviteler özel gereksinimli çocuğu olan annenin yaşam kalitesini yükseltmekle birlikte kazanç sağlayacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal ortam ortaya koyacaktır. Bu projenin özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyorum" dedi.
Bugüne kadar sabah okula getirdikleri çocuklarını ders saati bitene kadar okulda boş boş beklemek zorunda kaldıklarını belirten anneler, bu proje sayesinde artık hem meslek sahibi olacaklarını hem de aile bütçesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Projeye büyük bir istekle katılan 22 anne kendilerine bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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