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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Osmangazi’de istişare zamanı

İHA

AK Parti Osmangazi’de istişare zamanı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı'nda mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından 25 mahalle muhtarı ile 25 mahalle başkanının katılımıyla düzenlenen buluşmaların 5'incisi Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bursa’nın merkezindeki mahallelerin taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıya, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez katıldı.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı’nın 5’incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçenin talep ve sorunlarını istişare kültürü ile tespit edip, birlikte çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, bölgesel olarak yaptıkları toplantılarda, muhtarlar ve mahalle başkanlarının yanı sıra toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Daha yaşanabilir bir Osmangazi, daha yaşanabilir bir Bursa için hep birlikte çalışıyoruz. Şehrimiz büyüdükçe talepler de artıyor. Bu buluşmalarda mahallelerimizdeki eksikleri, talepleri tespit ediyoruz, hep birlikte çözüm yolları arıyoruz. El birliğiyle Bursa’mızı güzelleştirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’de vatandaşların taleplerini dinleyerek ortak akılla hizmet üretildiğine vurgu yaptı. Muhtar ve mahalle temsilcilerinin sunduğu konuların çok önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Şehrimizin meselelerini yerinde tespit ederek, vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak hizmet sunma anlayışındayız. Bu danışma meclislerinde mahalle muhtarlarımız ve mahalle temsilcilerimiz ile bir araya gelerek istişare ediyoruz. Taleplerin konularına göre kurumlarla irtibata geçiyoruz. Hedefimiz, taleplerin en hızlı ve doğru şekilde yerine getirilmesi” diyerek istişare kültürünün önemine dikkat çekti.
Danışma toplantısında tek tek söz alan mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri, bölgelerindeki eksikleri ve talepleri parti yöneticilerine iletme imkanı buldu.

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