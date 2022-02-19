Bursaspor, Ankara’ya gitti Hasan Ayaroğlu ve Luka Capan kafilede yer aldı

Bursaspor, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı için bugün kara yolu ile Ankara’ya hareket etti. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ayaroğlu ve Luka Capan da kadroda yer aldı.
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah antrenmanının ardından öğlen saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden Ankara'ya hareket etti. Yeşilbeyazlı kafilede sakatlığı sebebiyle son Tuzlaspor maçında oynayamayan Hasan Ayaroğlu kafilede yer aldı. Aynı zamanda sakatlığı sebebiyle uzun zamandır yeşilbeyazlı formadan uzak kalan Luka Capan da takımla birlikte Ankara’ya gitti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.