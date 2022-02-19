(Özel) Taşla camını kırdığı telefon mağazasını 1 dakikada böyle soydu Bursa’da parke taşıyla camı kırıp telefon bayisini soyan hırsız güvenlik kamerasında Kırılmaz camı parke taşıyla kırdı. 60 bin liralık telefon çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Taşla camını kırdığı telefon mağazasını 1 dakikada böyle soydu Bursa’da parke taşıyla camı kırıp telefon bayisini soyan hırsız güvenlik kamerasında Kırılmaz camı parke taşıyla kırdı. 60 bin liralık telefon çaldı

İHA

Bursa'da kırılmaz denilen camı kaldırımdan söktüğü parke taşıyla kıran hırsız, girdiği telefon bayisinden 1 dakika içerisinde 60 bin lira değerinde telefon çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(Özel) Taşla camını kırdığı telefon mağazasını 1 dakikada böyle soydu Bursa’da parke taşıyla camı kırıp telefon bayisini soyan hırsız güvenlik kamerasında Kırılmaz camı parke taşıyla kırdı. 60 bin liralık telefon çaldı

Bursa’da kırılmaz denilen camı kaldırımdan söktüğü parke taşıyla kıran hırsız, girdiği telefon bayisinden 1 dakika içerisinde 60 bin lira değerinde telefon çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde bir telefon bayisinde meydana geldi.
İddiaya göre hırsız işyerinin kırılmaz denilen camını gece saat 3.15 sıralarında kaldırımdan söktüğü parke taşıyla kırıp içeriye girdi. İçerideki teşhir ürünü olan cep telefonu ve tabletleri gözüne kestiren hırsız, stantlarda bulunan telefonları şarj kablolarıyla birlikte kopararak yanına aldı. Kısa sürede gerçekleşen hırsızlık olayında telefon bayisinden 45 telefon çalan hırsız 60 bin liralık maddi zarara neden oldu. Hırsızın camı kırması ve içeride telefonları koparma anları ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Sabah geldiğinde camın kırık olduğunu görünce polise ihbarda bulunan cadde esnafı Onur Cengiz, “Sabah saat 5 sıralarında işyerimi açmak için mağazanın önünden geçerken camın kırık olduğunu gördüm. İçeriye baktığımda ise taşı gördüm. İlk olarak polisi aradım. Sonrasında mağaza müdürü arkadaşım olduğu için onu aradım. Polis ekipleri geldikten sonra öğrendim 45 cihaz almışlar, mağazaya da 5060 bin lira zarar açmışlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Tüketiciler Derneği, kredi kartları mağdur ediyor Yıllık Kart Aidatı Ücreti tüketiciyi mağdur ediyor
YEREL HABERLER Bursa Tüketiciler Derneği, kredi kartları mağdur ...
Gürsu'dan Avrupa'ya
YEREL HABERLER Gürsu'dan Avrupa'ya
BAL-GÖÇ'te adaylık açıklaması BAL-GÖÇ Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem: "Taban hareketinin bizzat kendisiyiz"
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ'te adaylık açıklaması BAL-GÖÇ Başkan Adayı Doç. ...
28 Şubat unutturulmayacak
YEREL HABERLER 28 Şubat unutturulmayacak
Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret
YEREL HABERLER Üniversiteli Enes'in tahliyesine yapılan itiraza ret
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz: Yıllık kart aidatları tüketiciyi mağdur ediyor
YEREL HABERLER Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Yılmaz: Yıllık kart ...
Cinayetten tutuklu 14 yaşındaki kıza tahliye getiren mektup Cinayetle suçlanan 14 yaşındaki kız cezaevinden savcılığa mektup yazınca serbest bırakıldı "Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söyleyip suçu üstlenmemi istediler"
YEREL HABERLER Cinayetten tutuklu 14 yaşındaki kıza tahliye getiren ...
Kardelen’e güvenli gıda sertifikası
YEREL HABERLER Kardelen’e güvenli gıda sertifikası
Bursaspor, Ankara’ya gitti Hasan Ayaroğlu ve Luka Capan kafilede yer aldı
YEREL HABERLER Bursaspor, Ankara’ya gitti Hasan Ayaroğlu ve Luka ...
‘Yıldırım’ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz’ Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin sorunlarını öğrenmek ve istişare etmek için sık sık muhtarlarla bir araya geliyor ve vatandaşlarla buluşuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘daha yaşanılabilir bir yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Başkan Oktay Yılmaz: “Muhtarlarımızla omuz omuza Yıldırım’a hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER ‘Yıldırım’ı ortak akılla yönetmeye devam ...
Münevver Özdemir’den unutulmaz müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Münevver Özdemir’den unutulmaz müzik ziyafeti
Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara yaz-kış spor imkânı Yıldırım’da 365 gün spor var Yıldırım Belediyesi tarafından, 19 farklı branşta düzenlenen spor okulları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara yaz-kış spor ...
Mustafakemalpaşa’da zabıtadan KDV denetimi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da zabıtadan KDV denetimi
AK Parti Osmangazi’de istişare zamanı
YEREL HABERLER AK Parti Osmangazi’de istişare zamanı
Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
YEREL HABERLER Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
Babasının cinayeti üzerine yıktığı kız çocuğu savcılığa mektup yazınca serbest kalmış
YEREL HABERLER Babasının cinayeti üzerine yıktığı kız çocuğu ...
Bursaspor deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak
Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre alınmıştır' gerekçesiyle ret
YEREL HABERLER Enes'in tahliyesine itiraza 'Karar yasaya göre ...
Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ...
Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
YEREL HABERLER Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil Yargıtay’dan istifa kararı
YEREL HABERLER İstifa öncesi başka işe girmek suç değil Yargıtay’dan ...
Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
YEREL HABERLER Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ...
Kumandalı sistemi polis çözdü Hem suçlu hem ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kumandalı sistemi polis çözdü Hem suçlu hem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.