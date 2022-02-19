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BAL-GÖÇ'te adaylık açıklaması BAL-GÖÇ Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem: "Taban hareketinin bizzat kendisiyiz"

İHA

BALGÖÇ Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, "Yenilik ve Değişim Hareketi olarak bizler, masa başlarında veya kapalı kapılar ardında kurulmuş bir oluşum olmayıp taban hareketinin bizzat kendisiyiz. Bizleri aday olmaya sevk eden üyelerimizin, hemşerilerimizin teşviki olmuştur" dedi.

BAL-GÖÇ'te adaylık açıklaması BAL-GÖÇ Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem: "Taban hareketinin bizzat kendisiyiz"

BALGÖÇ Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, “Yenilik ve Değişim Hareketi olarak bizler, masa başlarında veya kapalı kapılar ardında kurulmuş bir oluşum olmayıp taban hareketinin bizzat kendisiyiz. Bizleri aday olmaya sevk eden üyelerimizin, hemşerilerimizin teşviki olmuştur” dedi.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, BALGÖÇ lokalinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile adaylığını resmen açıkladı. Bursa’daki Balkan göçmenleri camiasının önemli sivil toplum kuruluşu olan BALGÖÇ’te Genel Kurulun 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirileceğini hatırlatan Özlem, Aralık 2020’de yapılması gereken Genel Kurulun korona virüs salgını sebebiyle 2021’in son çeyreğine ertelendiğini ve daha sonra da Yönetim Kurulu kararı ile 13 Mart 2022’de yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. BALGÖÇ’ün kuruluş hedefi ve önemine vurgu yapan Doç. Dr. Kader Özlem, “BALGÖÇ sıradan bir hemşeri derneği olmayıp Bulgaristan’da 19841989 yıllarında yaşanan adkıyım/asimilasyon politikalarına tepki olarak ortaya çıkmış, Bulgaristan başta olmak üzere Balkan Türklüğü davasının yılmaz savunucusu, Türkiye’deki Balkan göçmenlerinin en temel yapı taşı, Bursa’mızın en güçlü camialarından, ülkemizin sivil toplum alanında marka haline gelmiş değerlerinden biridir. BALGÖÇ’ümüzün bir dava teşkilatı olmasında ve bir değer haline gelmesinde öncü rol üstlenen başta Göçmen Babası rahmetli Mümin Ağamız olmak üzere, derneğimizin kurucularını minnetle ve saygıyla selamlıyoruz. Vefat eden dava adamlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyoruz” dedi.
Dernek tabanının sesine kulak verdiklerini söyleyen Özlem, beklentilere dair gözlemlerini şöyle özetledi:
“Güçlü bir camia olarak Balkan göçmenlerinin yaklaşmakta olan Genel Kurul’dan daha da güçlenerek çıkması en temel arzumuzdur. Hiç şüphesiz üyelerimizin isteği, Bursa’mızın ihtiyacı ve Balkanlar’daki güncel konjonktürün oluşturduğu tablo bunu emretmektedir. Bu genel ihtiyaç çerçevesinde; tabanın sesini net bir şekilde duyabilmek için 2,5 yıldan beri süregelen sahaya ziyaretlerimiz, üyelerimizle ve camiamız mensuplarıyla istişarelerimiz sonucunda yenilenmiş, değişmiş, insanıyla bütünleşmiş bir BALGÖÇ beklentisinin zirve yaptığı aşikârdır. Tarihin sahip olduğu adil vicdanı bir tarafa bıraktığımızda; sabırla ve kararlılıkla ilmek ilmek dokuduğumuz bu süreçle birlikte geldiğimiz noktada, itiraz ettiğimiz, “çok daha iyisini yapacağız” dediğimiz hususları yerine getirmek, tabanın ve üyelerimizin beklentilerini karşılamak, projeler üretmek ve BALGÖÇ’ü yeniden ismi kadar güçlü yapmak için Yenilik ve Değişim Hareketi olarak yaklaşmakta olan Genel Kurul’da adayız."

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