Hastane önünde otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis önünde, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sırlarında Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi İnegöl Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Fatih Yıldırım (38) yönetimindeki 16 KPS 30 plakalı hafif ticari araç karşı istikametten gelen Soykan Yenilmez (24) yönetimindeki 16 LV 564 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Sümeyye Yıldırım (28), Ümit Doğru (21), Selim Efe (34) ve Merve Ulak (32) yaralandı. Hastane görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Ağır hasar alan araçlar çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-02-20 00:16:05



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