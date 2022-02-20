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Karaciğeriyle hayat verdi, sevgisiyle yaşatıyor

DHA

Karaciğeriyle hayat verdi, sevgisiyle yaşatıyor


Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA'da, Suriye'den getirilen üvey annesinin karaciğeri ile hayata tutunan 22 aylık Tamer bebek, şimdi parkta oyun oynuyor. Tamer'in yanında hiç ayrılmayan üvey annesi Hmameh Elhalef (31) "Allah için yardım ettim. İnşallah bir daha nakil gerekmez. Gerekirse yine ben nakil veririm" dedi.
Suriye uyruklu baba Saleh El Ceddu ile anne Nadima Al Jadou çifti, 28 Nisan 2020'de dünyaya gelen çocuklarına Tamer ismini verdi. 6 aylıkken hastaneye kaldırılan Tamer'e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) tedavisine başlanan Tamer'in, karaciğer nakli olmasına karar verildi. Annesi ile kan grubu uyuşmazlığı yaşayan Tamer'e babası da obez olduğu için karaciğerinin bir parçasını veremedi. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kadavradan Türk vatandaşı olmayan kişiye organ nakli yapılamadığı için Tamer'in ailesi, nakil için yakın akrabalarını araştırmaya başladı. Ailenin aklına son olarak Tamer'in Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef geldi. Elhalef'in, Bursa'ya gelmesinin zaman alacağı belirtildi ve testlerine Suriye'de yapılmasına karar verildi. Tetkikler sonucu Elhalef'in karaciğerinin uygun olduğu belirlendi.
6 ÇOCUĞU İLE TÜRKİYE'YE GELDİ
Sonuçların ardından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi görevlileri, üvey annenin Suriye'den Türkiye´ye getirilmesi için Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iletişime geçti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kilis Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün de girişimleriyle üvey annenin 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelmesi için izin alındı. Sınır ötesinde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ekip, Halep'teki Hmameh Elhalef ve çocuklarını Türkiye sınırına getirdi. 3'ü üvey 6 çocuğu ile Türkiye sınırına gelen Hmameh Elhalef, diğer 3 evlatlarının da Bursa'ya gelmesini istedi ve şartının kabul edilmemesi halinde organını vermeyeceğini söyledi. Yetkililer, uzun bir uğraştan sonra diğer 3 çocuk için de Türkiye'ye giriş izni aldı. Türkiye'ye gelen Hmameh Elhalef ve 6 çocuğu, Gaziantep'e getirildi. Maddi durumu iyi olmayan ailenin otobüs biletleri de göç idaresindeki yetkililer ve polis memurlarınca alındı.
İTFAİYE ERLERİ VE POLİSLER KAN VERDİ
Bursa'ya gelen Hmameh Elhalef'in organ verebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlığı'nda Etik Kurulu acil bir toplantı yaptı. Etik Kurulu'nun onayının ardından Hmameh Elhalef, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yatırıldı. Ameliyata alınan Hmameh Elhalef için operasyon sırasında 20 ünite kana ihtiyaç duyuldu. Kan ihtiyacı ise Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polisler ve hastane personeli tarafından karşılandı. Geçen yıl 28 Nisan'da üvey anneden alınan karaciğer, 1'inci yaş gününde Tamer'e nakledildi. Nakilin ardından küçük Tamer, sağlığına kavuştu. Bursa'da yaşamaya başlayan Hmameh Elhalef, burada hem kendi çocuklarına bakıyor hem de karaciğeri ile hayat verdiği üvey oğlunu sevgisiyle büyütüyor. Hmameh Elhalef, şu anda 22 aylık olan Tamer'i yanında ayırmıyor, güzel havalarda oyun parkına çıkartıyor.
'GELİŞİMİ VE DURUMU SON DERECE İYİ'
BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Dr. Enes Turan, "Tamer, bizim uzun süredir takip ettiğimiz bir hastamız. Kendisi göçmen kampındayken, yaklaşık 8 aylıkken ailesiyle birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi'ne getirildi. Geldiğinde büyük sıkıntıları vardı. Karaciğer yetmezliği tablosundaydı. Nakil sonrasında Tamer'in takiplerini yine yaptık. Gerçekten zorlu bir süreçti. Hastamız bize geldiğinde çok ağır bir tablodaydı. Geldiğinde büyüme ve gelişme parametreleri çok düşüktü. Karaciğer yetmezliği olan her çocukta bu tür olaylar beklenir. Şu an durumu gayet iyi. Gelişimi de son derece iyi" dedi.
Tamer'in üvey annesi Hmameh Elhalef, "Allah için yardım ettim. Allah için çocuk iyileşsin istedim. Sınır ötesinden rahat bir şekilde Türkiye'ye geldim. Yol çok sakindi. Sağ salim geldik. Şimdi de burada oturuyoruz. İnşallah, bir daha nakil gerekmez. Gerekirse yine ben nakil veririm. Yardımcı olurum. Allah'a şükürler olsun. Ben de iyiyim, Tamer bebek de çok iyi. Bebeğin sağlığına kavuşmasına çok sevindim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-02-20 10:35:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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