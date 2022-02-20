MATİM ilk eğitimini aldı MATİM'ler afet durumunda mahallelerin güvencesi olacak

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından afet durumlarında mahallelerde ilk müdahaleleri gerçekleştirip, gerektiğinde hayatlar kurtarmak hedefiyle kurulan Mahalle Afet Timleri (MATİM) eğitim programlarına başladı.

Gönüllü mahalle sakinleri, muhtarlar ve teşkilat mensuplarından oluşan Mahalle Afet Timleri, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Türk Kızılay Bursa Şubesi ekiplerinden kurtarma ve ilk yardım eğitimleri alıyor. İlk olarak üç merkez ilçedeki bazı mahallelerde kurulmaya başlanan MATİM’ler ekipleri 2025 kişilik gruplardan oluşacak. Salgın kurallarına uygun bir şekilde, gruplar halinde ikişer günlük eğitimlere tabi tutulacak olan MATİM ekipleri, afet durumlarında ilk müdahaleleri gerçekleştirip, koordinasyonu sağlayarak AFAD ve Türk Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarına destek verecek.

Eğitimlere katılan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursamızın deprem bölgesinde olması sebebiyle bu farkındalığı oluşturmak üzere İl Sosyal Politikalar Başkanlığımızın AFAD ve Türk Kızılay işbirliğinde geliştirdiği bir projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında mahallelerimizden gönüllülerimize AFAD ve Türk Kızılay ekipleri eğitimler verecek. Bu eğitimlerde afet bilincinin oluşturulması, bir afet anında yapılabilecekler gibi konularda bilgiler verilecek. Tabi ki eğitimlerde öncelikli olarak kişinin kendisini koruyabilmesi, afet anında kendisini ve çevresini nasıl emniyet altına alabileceği gibi konular işlenecek. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı AFAD İl Müdürlüğümüze ve Türk Kızılay Bursa Şubemize teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın yaklaşık 400 bin üyesi olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan, “Her mahallemizde temsilcilerimiz var. Biz istiyoruz ki bin 58 mahallemizdeki temsilcilerimizi bu konuda bilinçlendirelim ve afet durumlarında mümkün olduğunca mahalle sakinlerimize ve kurumlarımıza destek olabilelim. Bu hedefle mahallelerimizde kurduğumuz timlerimizin gönüllülerine hafta sonu günlerinde AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerden sonra gönüllülerimize sertifikaları verilecek ve AFAD gönüllüsü olarak gerektiğinde sahada göre yapabilecekler” şeklinde konuştu.

AFAD’ın akıllı telefonlar için geliştirdiği uygulamalarında bulunan acil çağrı butonlarının kaza ya da afet durumlarında hayatlar kurtardığını vurgulayan Davut Gürkan, “Bu uygulamaları telefonlarına indiren, kullanan vatandaşlarımız, başlarına herhangi bir afet ya da istenmeyen kaza olayı geldiğinde bu acil çağrı butonlarına bastıklarında AFAD ekipleri hemen yerlerini tespit edebilip, müdahalelerini gerçekleştirmek üzere yanlarına gelebiliyor. Tüm bu hassasiyetleri ve çalışmaları için AFAD ekiplerimize ve hayatlar kurtarmak için gece gündüz çalışan tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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