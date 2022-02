GUHEM’de yıldız tozu söyleşileri başladı

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) tarafından hazırlanan Yıldız Tozunun Peşinde sergisinde fotoğrafları yer alan astrofotoğrafçı Mustafa Aydın, Yıldız Tozu Söyleşileri kapsamında gökyüzü meraklılarıyla bir araya geldi.

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM’de 800 metrekarelik alana kurulan Yıldız Tozunun Peşinde sergisinin birbirinden başarılı astrofotoğrafçıları, Yıldız Tozu Söyleşileri kapsamında gökyüzü meraklılarıyla buluşmaya başladı. Yıldız Tozu Söyleşileri’nin ilkinde GUHEM, astrofotoğrafçı Mustafa Aydın’ı ağırladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Aydın, astrofotoğrafçılığın tekniği ve ipuçları hakkında bilgiler paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Hayatı boyunca pek çok fotoğraf türüyle ilgilendiğini dile getiren Mustafa Aydın, geniş açı astrofotoğrafçılık ve derin uzay astrofotoğrafçılık ile ilgili çalışmalarını 8 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Aydın, “Çocukluk merakım olan uzay, astronomi ve bilim ile kampçılık, doğa tutkusunu birleştirerek astrofotoğrafçılığa başladım. 2019 yılı itibariyle Türkiye’de astrofotoğrafçılık konusunda profesyonel anlamda kurslar, eğitimler ve deneyimler sunan ilk ve tek kuruluş olan Stellar Xperiences’ı kurdum. 2020 yılında dünyanın en prestijli astrofotoğraf yarışması kabul edilen Royal Greenwich Astrophotographer of the Year yarışmasında Finlandiya’da çektiğim “Kuzey Işıkları & Ay Halosu” fotoğrafım Aurora Kategorisi’nde sergilenmeye layık görüldü. Bu fotoğrafım da şu an içerisinde bulunduğumuz sergide yer alıyor” dedi.

GUHEM’in uzay ve havacılık alanında Türkiye’deki önemli bir eksikliğini giderdiğini ifade eden Mustafa Aydın, “GUHEM’in havacılık ve uzay konularında hem çocukları hem gençleri hem de yetişkinleri bilgilendirmek ve sevgi aşılamak amacıyla oldukça büyük bir iş yaptığını düşünüyorum. Benim de fotoğraflarımla bir parçası olduğum Yıldız Tozunun Peşinde sergisi sadece sergisiyle değil astrofotoğrafçılığın başka aşamalarını gösteren bir sergi olarak örneklerinden farklı ve çok daha bilgilendirici olmuş. Böyle bir serginin parçası olmaktan ayrıca gurur duyuyorum” diye konuştu.

