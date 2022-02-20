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Eski eşi tarafından öldürülen okul müdiresi olay yerinde anıldı Avukat İbrahim Yasin Kurt: “Olay, tüm yönleri ile aydınlatılarak kamuoyu rahatlatılmalı”

İHA

Eski eşi tarafından öldürülen okul müdiresi olay yerinde anıldı Avukat İbrahim Yasin Kurt: “Olay, tüm yönleri ile aydınlatılarak kamuoyu rahatlatılmalı”

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen okul müdiresi Yasemin Ağır, olay yerinde anıldı. Davanın avukatlığını yapan İbrahim Yasin Kurt, olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak kamuoyunun rahatlatılması gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta Bursa’da okul müdiresi olan eski eşini başka bir erkekle aynı otomobil içinde görünce cinnet geçiren ve eski karısını öldürüp, 2 kişiyi ise yaralayan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşi tarafından öldürülen okul müdiresi Yasemin Ağır, siyasi partilerin temsilcileri, avukatlar, STK’lar ve mesai arkadaşları tarafından olayın yaşandığı yerde anıldı. Yasemin Ağır’ın anne ve babasının vekil avukatı İbrahim Yasin Kurt, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
“Tam bir hafta önce son derece elim bir hadiseye hep beraberce şahit olduk. Maalesef ilimiz Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu müdürü, hayatını aklı hür vicdanı hür bireyler yetiştirmeye adamış kıymetli eğitimci, bir çocuk annesi Yasemin Ağır, boşandığı eski eşi polis memuru Bilal Ağır tarafından görevi sebebiyle uhdesinde bulunan beylik tabancasıyla vurularak acımasızca katledilmiştir. Şüpheli Bilal Ağır, olay anında maktul Yasemin Ağır’ın yanında bulunan Y. Aydın isimli kişiye de öldürme niyet ve kastıyla defalarca ateş etmiş, hatta Yahya A. yerde iken yanına gelip yakın mesafeden kafasına da ateş etmiştir. Yahya A. aldığı ölümcül yaralara rağmen hayatını kaybetmese de; halen yoğun bakımda olup hayat mücadelesine devam etmektedir. Şüphelinin sebep olduğu facialar bununla da sınırlı kalmamıştır. Şüphelinin, silahını pervasızca sağa sola doğru ateşlemesi sonrasında şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi maalesef henüz daha 17 yaşında olan 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.’ye isabet etmiştir. Şeyma Ü. de olay sebebiyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış olup tedavisi halen hastanede devam etmektedir.”
Olay günü Yasemin Ağır’ın okulunun işi için çalışırken öldürüldüğünü belirten ve 'şehit öğretmen' statüsüne alınmasını isteyen Kurt, "Bu hafta içinde gerekli müracaatlarımızı yaparak maktulün şehit öğretmen sayılmasının temini için talepte bulunacağız. Olayın diğer bir boyutu ise şüpheli Bilal Ağır’ın konumu ile ilgilidir. Şüpheli Bilal Ağır da olay günü resmi olarak görev başında bulunmaktadır. Bu durumu kendisi de zaten ifadesinde beyan etmiştir. Saat 16.00 sularında görev yeri olan Asayiş Şube Müdürlüğünde ekip amirinden bir saatliğine izin alarak olay yerine gelmiş ve maktul Yasemin Ağır’ı gözünü kırpmadan öldürmüş, iki hayatın daha kararmasına sebep olmuştur" dedi.
Olayın tüm yönleri ile aydınlatılarak kamuoyunun rahatlatılmasını talep eden Kurt, "Şüpheli Bilal Ağır'ın kullanımında bulunan şahsi cep telefonuna yakalama anında el konulduğu anlaşıldığından Sulh Ceza Hakimliğinden CMK m.134 ve 135 gereğince gerekli izinlerin alınmasının akabinde şüphelinin telefonundan yapılan arama kayıtları ile mesaj kayıtlarının tutanak altına alınmasını, bu kapsamda özellikle gönderilen mesajların içeriklerinin tespit dilmesi ve tutanağa geçirilmesini ayrıca internet üzerinden haberleşmeyi sağlayan whatsapp gibi mobil uygulamaların da incelenmesini, bu uygulamalardan yapılan aramalar ve gönderilen mesaj içeriklerinin de ekran görüntülerinin bir suretinin soruşturma dosyasına eklenmesini talep ediyoruz. Maktul Yasemin Ağır'ın kullanımında olan 26 DC 016 plaka sayılı araç ile ilgili tarafların boşanma tarihi olan 05.10.2021 tarihinden olay gününe kadar geçen süre zarfında plaka takibi sorgulaması yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, bu kapsamda özellikle şüphelinin kullanımında bulunan bilgisayar ve benzeri elektronik cihazların tespit edilerek LOG kayıtlarının çıkartılması ve şüphelinin maktulü takip edip etmediği ile ilgili LOG kayıtları üzerinden araştırma ve inceleme yapılması, son olarak olay günü olan 12/02/2022 tarihi için PTS sorgulaması yapılıp yapılmadığının kayıt altına alınmasını istiyoruz. Burada özellikle şüphelinin olay yerine geliş görüntülerinin elde edilmesi ve incelenmesi son derece önemlidir. Olayın hemen sonrasında sadece olay anını gösteren Bursa Akademik Odalar Birliği’nin kamera görüntüleri alınmış ancak diğer kamera kayıtları incelenmemiştir. Bunun için de caddenin tam kavşak noktasında bulunan ve dört tarafı da net bir şekilde gören şehir için kamera görüntüleri son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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