Ova ilçelerinde dev altyapı hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu hatları sil baştan yenilenen Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde şimdi de kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının imalatına başlandı. Her iki ilçede hayata geçecek dev altyapı hamlesi için ihalelerin ardından yer teslimleri yapılırken, Karacabey ilçesinde imalat başladı.

Bursa'nın 17 ilçesinin de güçlü bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için yeni bir yatırımın startını verdi. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle Karacabey'de 226 kilometre ve Mustafakemalpaşa'da 326 kilometre içme suyu hattının sil baştan yenilendiği projelerde imalatlar hızla sürerken, şimdi de her iki ilçenin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili çalışmaya başlandı. Yine Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle hayata geçirilecek iki projede de ihalelerin ardından ilgili firmalara yer teslimi yapıldı. Çalışma kapsamında Karacabey ilçesinde 46,21 kilometre kanalizasyon kolektör, şebeke ve evsel bağlantı hattı ile 20,50 kilometre yağmursuyu kolektör, şebeke ve ızgara imalatı yapılacak. Mustafakemalpaşa ilçesinde de 33,15 kilometre kanalizasyon kolektör, şebeke ve evsel bağlantı hattı ile 24,60 kilometre yağmursuyu kolektör, şebeke ve ızgara imalatı gerçekleştirilecek. Karacabey ilçesinde yüklenici firma tarafından imalata başlanırken, yer teslimi yapılan Mustafakemalpaşa ilçesinde de kısa süre içinde çalışmalara start verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkezden dağ ilçelerine, sahilden ova ilçelerine kadar Bursa'nın 17 ilçesinin de güçlü bir altyapıya kavuşması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Altyapı yatırımlarının gözle görülmeyen, meşakkatli ve büyük bütçeli yatırımlar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ancak sağlıklı bir kentten söz ediyorsak, altyapının güçlü olması şart. Biz de Bursa'yı güçlü bir altyapıya kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizde içme suyu hatlarımızın yenilenmesiyle ilgili çalışma devam ederken, şimdi de yağmur ve kanalizasyon hatları ile ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çalışma süresinde vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Bu sabrın sonunda her iki ilçemiz için de altyapı sorunu tarih olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.