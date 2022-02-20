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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'dan can dostlarına şefkat eli

İHA

Yıldırım'dan can dostlarına şefkat eli

Yıldırım Belediyesi, olumsuz mevsim şartlarında yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuş yemi gibi temel besin maddeleri bırakarak sokaklarda yaşayan can dostlarına destek oluyor.
Sokaktaki can dostlarına şefkat elini uzatarak sevimli dostlarının barınması ve tedavisinin yapılmasının yanı sıra onları sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturan Yıldırım Belediyesi, sokaktaki dostlarının ihtiyaçlarını önceliyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçedeki kedi evleri, otomatik ve mekanik yemlikler, panel telle çevrili beslenme odakları, su odakları ve şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor.
Bir kap yemek ve suyun sokak hayvanları için hayati öneme sahip olabileceğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim sadece hemşerilerimize karşı görevlerimiz yok. Doğaya ve sokak hayvanlarına karşı da sorumluklarımız var. Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. Havaların soğuması ve yağışların artması, insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Yıldırım Belediyesi olarak, 123 kuş evi, 135 kedi evi, 8 köpek beslenme odağı, 22 su odağı ve 3 otomatik yemlik, 8 mekanik yemliğimiz ile birlikte şehrimizde yaşayan sokak hayvanlarına hizmet vermekteyiz. Tüm bu noktalarda yıllık yaklaşık 810 ton civarında kedi ve köpek maması kullanmaktayız. Sokak hayvanlarının beslenmesi için vakıflar kuran, bir kültürün temsilcileri olarak bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Hep birlikte sokaklarda yaşayan sessiz dostlarımıza sahip çıkalım” dedi.

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