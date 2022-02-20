Türkiye Kupası Anadolu Efes'in Bitci Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 72 - Anadolu Efes: 86

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Bursa'da oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 8672 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Salon: Tofaş

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Can Mavisu xx, Hüseyin Çelik xx

Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen x, Şehmus Hazer x 6, İsmet Akpınar x, Melih Mahmutoğlu xx 10, Marker Starks xx 10, Tarık Biberoviç x, Pierre x 2, Marko Guduric xx 15, Jamal Floyd xx 10, Booker xxx 17, Ahmet Düverlioğlu x 2

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Anadolu Efes: Larkin x 6, Beaubois xxx 19, Yiğitcan Saybir x 2, Ömer Can İlyasoğlu x, Erten Gazi x 1, Egemen Güven x, Moerman xx 13, Tibor Pleiss xxx 20, Micic xxxx 23, Simon x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 1614 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 4127 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 6249 (Anadolu Efes lehine)

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