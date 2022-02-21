Bursa'da kontrolden çıkan servis minibüsü mobilyacıya girdi

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Bursa'da servis minibüsü kavşakta başka bir araçla çarpıştıktan sonra mobilya dükkanına girdi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü kavşakta bir hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra mobilyacı dükkanına girdi. Çevredekilerin yardımıyla serviste bulunanlar çıkartıldı. Bu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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