Karacabey’de sıfır atık için yeni adım

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçe genelinde hizmet veren 22 eczaneye atık ilaç toplama kutuları bırakıldı. Uygulama ile yaşamın her alanında Sıfır Atık Projesinin desteklenmesi hedeflenirken, Belediye Başkanı Ali Özkan da bu önemli konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışma ile ilçe genelinde faaliyet gösteren 22 eczaneye atık ilaç toplama kutusu bıraktı. Eczanelerde bilgilendirici görsellerin de yer aldığı bu kutularla, vatandaşların tarihi geçmiş ilaçları çöp yerine bu kutulara atması isteniyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından titizlikle sürdürülen Sıfır Atık Projesine, Türkiye'de yoğun bir katılım olmuş ve proje geniş alanlarda ilgi uyandırmıştır. Bu kapsamda bizler de çeşitli çalışmalarla projeye destek olmaya çalışıyoruz. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması ile ilçemizde faaliyet gösteren tüm eczanelere ilaç toplama kutuları bırakıldı. Geri dönüşüm ile hem ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını hem de doğaya etkisini en aza indirmeyi azaltmayı hedefleyen önemli bir proje. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan ricamız, evlerinde tarihi geçen tüm ilaçları en yakın eczanelerde bulunan bu atık kutularına bırakmalarıdır. Özellikle bu ilaçların çevreye etkileri sandığımızdan daha büyük. Herkesi bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan yapılan çalışma ile ilçe genelinde dağıtılan atık toplama kutuları, Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce rutin aralıklarla toplanıp geri dönüşüme aktarılacak.

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