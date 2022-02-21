'Pes' dedirten hırsızlık Çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü

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Bursa’da bir kadın, ayakkabı mağazasından çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen anne önce ayakkabıyı denedi. Daha sonra uygun zaman bekleyen kadın ayakkabıları bebek arabasındaki bebeğinin altına saklayarak çaldı. 'Pes' dedirten bu anları ise kameralar saniye saniye kaydetti.

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