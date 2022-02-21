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17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu Bursa'da polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüş, yanındaki kişiyi ve yolun karşısındaki genç kızı ağır yaralamıştı Polis memurunun silahından çıkan kurşunun yolun karşısındaki 17 yaşındaki lise öğrencisine isabet etmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.

17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu Bursa'da polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüş, yanındaki kişiyi ve yolun karşısındaki genç kızı ağır yaralamıştı Polis memurunun silahından çıkan kurşunun yolun karşısındaki 17 yaşındaki lise öğrencisine isabet etmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.
Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır’ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Yasemin Ağır’ın yanında bulunan Yahya A.'da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.
Yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı
Bilal Ağır’ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.’ye de isabet etti. Şeyma Ü.’nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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