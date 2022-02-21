Uğur Böcekleri Kreşi aynı fiyatla devam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğur Böcekleri Kreşi aynı fiyatla devam

İHA

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın seçim dönemi projelerinden olan ve kısa sürede hayata geçirdiği Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretine zam yapılmayacak. Bu yıl da aynı fiyat ile hizmete devam edecek kreşin bir aylık ücreti 750 lira olduğu ifade edildi.

Uğur Böcekleri Kreşi aynı fiyatla devam

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim dönemi projelerinden olan ve kısa sürede hayata geçirdiği Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretine zam yapılmayacak. Bu yıl da aynı fiyat ile hizmete devam edecek kreşin bir aylık ücreti 750 lira olduğu ifade edildi.
Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi, Gemlik’in en değerli noktalarından biri olan Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde hizmet veriyor. Kreşin bulunduğu bina, daha önce özel bir sağlık tesisi olarak hizmet verirken bu tesisin kapanmasıyla yapı atıl durumda kalmış ve uzun süre böylesine merkezi bir noktada istenmeyen görüntülerin yaşandığı bir yer haline gelmişti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ulaşımı kolay, belediyenin hemen yanında ve merkezi konumda olan bu binanın kreş olarak kullanılacağını müjdeledikten sonra yaklaşık bir yıl içinde gerekli tadilat ve düzenlemeler tamamlanmış, Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılmıştı.
Kreşten öncelikle asgari ücretle çalışan annelerin faydalanması hedeflenirken, 50 öğrencinin hizmet gördüğü Uğur Böcekleri Kreşi’nde İngilizce dersi, müzik, beden eğitimi, masal terapisi, özel günlerde kutlamalar ve sosyal etkinlikler gibi hizmetler gerçekleştiriliyor. Kreş ücretlerine bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “ailelerimiz çocuklarını güvenle ve ekonomik olarak zorlanmadan bize emanet edebilirler” dedi.
Başkan Sertaslan şöyle konuştu:
“İlçemizde bazı ailelerin ekonomik sebeplerle kreş hizmetlerine ulaşamadıklarını biliyorduk. Biz de gerçekleştirdiğimiz sosyal destek çalışmaları kapsamında kreşi hızlıca hizmete hazır hale getirdik. Burada uzman eğitmenlerimiz, sağlık ve güvenlik tedbirleri eşliğinde çocuklarımız ile ilgileniyorlar. Asgari ücretle çalışan annelerimizin öncelikli olarak yararlanmasını hedeflediğimiz kreşimizde, zaten elektrik, doğalgaz ve gıdaya gelen zamların vatandaşlarımızı yorarken zam yapmayı doğru bulmadık. Tüm hizmetlerimiz bu yıl da aynı fiyatla, 750 lira karşılığında devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dijital çağ hayatı tamamen değiştirecek' UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen: "2026’ya kadar her dört kişiden biri Metaverse'te olacak"
YEREL HABERLER 'Dijital çağ hayatı tamamen değiştirecek' UiPath ...
Spor Şenlikleri’nde iki yıllık hasret bitiyor
YEREL HABERLER Spor Şenlikleri’nde iki yıllık hasret bitiyor
Osmangazili sultanlardan farklı galibiyet
YEREL HABERLER Osmangazili sultanlardan farklı galibiyet
Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli çözüm 
YEREL HABERLER Diyalize giren çocukların sıkılmaması için tabletli ...
Camdan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Camdan düşen kadın hayatını kaybetti
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı
YEREL HABERLER Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi Fiyat yüzde 22 ...
Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon virajda yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da kaçak avcılara ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak avcılara ceza yağdı
Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 13 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 13 kişi gözaltına alındı
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu Bursa'da polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüş, yanındaki kişiyi ve yolun karşısındaki genç kızı ağır yaralamıştı Polis memurunun silahından çıkan kurşunun yolun karşısındaki 17 yaşındaki lise öğrencisine isabet etmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu Bursa'da polis ...
Sokak akrobatlarına zabıta müdahale edince, vatandaş tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sokak akrobatlarına zabıta müdahale edince, vatandaş ...
Milli takımda yer alan Nilüferli Sanem takdir topladı
YEREL HABERLER Milli takımda yer alan Nilüferli Sanem takdir topladı
'Pes' dedirten hırsızlık Çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü
YEREL HABERLER 'Pes' dedirten hırsızlık Çaldığı ayakkabıları ...
Karacabey’de sıfır atık için yeni adım
YEREL HABERLER Karacabey’de sıfır atık için yeni adım
Yargıtay'dan aldatan kadın ve kaynana kararı Aldatan kadınla, şiddet uygulayan erkek eşit kusurlu Kaynanayla yaşamaya zorlama, boşanma sebebi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan aldatan kadın ve kaynana kararı Aldatan ...
Bursa'da kontrolden çıkan servis minibüsü mobilyacıya girdi
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan servis minibüsü mobilyacıya ...
Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: ...
Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı 
YEREL HABERLER Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı 
Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
YEREL HABERLER Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı ...
Bursa'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yoldan çıktı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yoldan çıktı: ...
Bursa'da otobüs yoldan çıktı, 36 yolcu ölümden döndü Kaza yapan otobüsün şöförü: "'40 yıllık şöförüm ilk kazam"
YEREL HABERLER Bursa'da otobüs yoldan çıktı, 36 yolcu ölümden ...
Bitci Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes
YEREL HABERLER Bitci Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes
Türkiye Kupası Anadolu Efes'in Bitci Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 72 - Anadolu Efes: 86
YEREL HABERLER Türkiye Kupası Anadolu Efes'in Bitci Türkiye Kupası: ...
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.