Uğur Böcekleri Kreşi aynı fiyatla devam

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim dönemi projelerinden olan ve kısa sürede hayata geçirdiği Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretine zam yapılmayacak. Bu yıl da aynı fiyat ile hizmete devam edecek kreşin bir aylık ücreti 750 lira olduğu ifade edildi.

Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi, Gemlik’in en değerli noktalarından biri olan Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde hizmet veriyor. Kreşin bulunduğu bina, daha önce özel bir sağlık tesisi olarak hizmet verirken bu tesisin kapanmasıyla yapı atıl durumda kalmış ve uzun süre böylesine merkezi bir noktada istenmeyen görüntülerin yaşandığı bir yer haline gelmişti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ulaşımı kolay, belediyenin hemen yanında ve merkezi konumda olan bu binanın kreş olarak kullanılacağını müjdeledikten sonra yaklaşık bir yıl içinde gerekli tadilat ve düzenlemeler tamamlanmış, Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılmıştı.

Kreşten öncelikle asgari ücretle çalışan annelerin faydalanması hedeflenirken, 50 öğrencinin hizmet gördüğü Uğur Böcekleri Kreşi’nde İngilizce dersi, müzik, beden eğitimi, masal terapisi, özel günlerde kutlamalar ve sosyal etkinlikler gibi hizmetler gerçekleştiriliyor. Kreş ücretlerine bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “ailelerimiz çocuklarını güvenle ve ekonomik olarak zorlanmadan bize emanet edebilirler” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“İlçemizde bazı ailelerin ekonomik sebeplerle kreş hizmetlerine ulaşamadıklarını biliyorduk. Biz de gerçekleştirdiğimiz sosyal destek çalışmaları kapsamında kreşi hızlıca hizmete hazır hale getirdik. Burada uzman eğitmenlerimiz, sağlık ve güvenlik tedbirleri eşliğinde çocuklarımız ile ilgileniyorlar. Asgari ücretle çalışan annelerimizin öncelikli olarak yararlanmasını hedeflediğimiz kreşimizde, zaten elektrik, doğalgaz ve gıdaya gelen zamların vatandaşlarımızı yorarken zam yapmayı doğru bulmadık. Tüm hizmetlerimiz bu yıl da aynı fiyatla, 750 lira karşılığında devam edecek.”

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