'Dijital çağ hayatı tamamen değiştirecek' UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen: "2026’ya kadar her dört kişiden biri Metaverse'te olacak"

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, BTSO Akademi projesi kapsamında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Metaverse’ü sanal ve gerçek iki evrenin kusursuz biçiminin birleşimiyle oluşan bir ortam olarak tanımlayan Yeğen, 2026 yılına kadar insanların yüzde 25’inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve eğlence için günde en az bir saatini Metaverse'te geçirmesinin beklendiğini söyledi.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi Projesi kapsamında ‘Teknolojik Gelişmelerin İş Hayatına ve Tüketici Alışkanlıklarına Etkileri’ eğitimi gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen programda UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yapay zeka, metaverse ve Web 3.0 teknolojilerine dair bilgiler verdi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, dijitalleşen dünya ile üretim modellerinin de değişime uğradığını söyledi. Dijital çağın mekân ve zaman kavramını ortadan kaldırdığını kaydeden Onur, “Robotlar, yapay zekâ teknolojisi, sensörler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler ve bütün bu teknolojilerin bulut bilişim ile birleşmesi neticesinde meydana gelen dijital ortamlar, dünyamızı yeni bir dönüşümün eşiğine taşımıştır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin sunduğu fırsatları ve riskleri yakından tanımak zorundayız. BTSO olarak bu çerçevede üyelerimizin bilgi ve farkındalık düzeyini artıracak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. BTSO Akademi kapsamında düzenlediğimiz bu eğitimin de firmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, dünyadaki tüm kurum ve şirketlerin hedefinin ciroları ile çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmak ve masraflarını azaltmak olduğunu söyledi. Bu hedeflerini en hızlı şekilde gerçekleştiren kurumların alanlarında lider konumuna geldiğini belirten Yeğen, “Yapay zeka dönemine giriyoruz. Bu dönemde gelişen teknolojiler iş hayatını birçok yönde değiştiriyor. Özellikle 20212024 yılları arasında görmeyi beklediğimiz sesli asistanlar, 5G teknolojileri, dijital çalışma alanları (Metaverse) ve görüntü algılama izleme teknolojileri gibi alanlarda çok ciddi gelişmeler var. Yapay zeka teknolojileri kameralar desteğiyle neredeyse insan gözü gibi etrafını tanıyabiliyor. Dijital ortamda, uzaktan çalışan kişilerin olduğu bir dünyaya doğru hızlıca gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeğen, yapay zekanın dünya ekonomisine katkısını da rakamlarla paylaştı. Yapay zekaya insan beyninin teknoloji bakımından emilasyonu denilebileceğini ifade eden Yeğen, “Yapay zekanın gerisinde kalan kurumlar, şirketler, bireyler ve ülkeler bu hız yarışında biraz ötekileştirme durumunu yaşayacaklar. Yapay zekanın geçtiğimiz yıl dünya ekonomisine katkısının yaklaşık 3 trilyon dolar olduğu düşünülüyor. 2030 yılında bu katkının 15.7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Bu yüzden birçok ülke bu alanda maksimum verimi alabilmek için çabalıyor. Başta Çin olmak üzere ABD, Kuzey Avrupa, Asya ve Güney Avrupa ülkeleri dünyadaki pazar payını artırmaya çalışıyorlar. Şu an itibariyle yaklaşık 160170 milyar dolarlık bir yapay zeka yazılım pazarından bahsediyoruz. Çin’in bu alanda çok yoğun çalışmaları var” ifadelerini kullandı.

Metaverse evrenini, sanal ve gerçek iki evrenin kusursuz biçiminin birleşimiyle alışverişin, çalışmanın, dinlenmenin, eğlencenin ve sosyalleşmenin olduğu bir ortam olarak tanımlayan Yeğen, şöyle devam etti:

“Metaverse konusu çok daha önceden işlenmeye başlandı. Metaverse pazarının büyüklüğü oldukça geniş. Birçok büyük şirketin de içinde bulunduğu 200’ün üzerinde firma metaverse dünyasıyla iş birliği içerisinde yer alıyor. Mağazacılık alanında sanal ürünlerin geçen yıl toplam alışveriş miktarı 54 trilyon dolar civarında.”

Tansu Yeğen, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Metaverse Gartner Raporu’nun bazı detaylarını da katılımcılarla paylaştı. Yeğen, 2026 yılına kadar insanların yüzde 25’inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve eğlence için Metaverse’te günde en az 1 saat geçirmesinin beklendiğini söyledi. Temel olarak güncel olan ve olması beklenen aktivitelerden de bahseden Yeğen, “Dijital arazi satın almak ve sanal evler inşa etmek, sanal bir sosyal deneyime katılmak bu aktivitelerin başında geliyor. Sanal alışveriş merkezlerinde alışveriş, öğrenme deneyimi için sanal sınıfları kullanma ve dijital sanat, koleksiyon ve varlık satın alma (NFT’ler) olarak ele alınıyor. NFT toplam pazarı geçtiğimiz yıl 41 trilyon dolar oldu. Çok yoğun bir şekilde ülkelerde NFT’ler üretiliyor ve insanlar bunlara ciddi yatırımlar yapıyor” dedi.

Katılımcılara Web 3.0 teknolojisi hakkında da bilgiler veren Yeğen programın son bölümünde iş dünyasının merak ettiği soruları da yanıtladı.

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