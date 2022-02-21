Yıldırım'da dijital pazarlama akademisi başlıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara yönelik ‘Dijital Pazarlama Akademisi’ düzenliyor.
Yıldırım Belediyesi’nin, girişimci adaylarına yönelik yaptığı eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. ‘A’dan Z’ye E Ticaret Eğitimi’nden sonra ‘Dijital Pazarlama Akademisi’ni hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, eğitim ile Yıldırımlılara eticaretin püf noktalarını öğreterek, iş dünyasına adım atmalarını sağlayacak. Dijital pazarlama uzmanları tarafından verilecek, ‘Dijital Pazarlama Akademisi’ ile vatandaşlar sosyal medyadan ve eticaret mecralarından satış yapma imkânı bulacaklar ve dijital pazarlama alanında kendilerini geliştirebilecek.
Eğitim kapsamında, ‘İnstagram’ı Tanıma’, ‘Algoritma ve Profil Sayfası Özellikleri’, ‘Hikâye ve Paylaşım Dinamikleri’, ‘İçerik Üretimi ve Kullanılabilecek Araçlar’, ‘Başarılı Örnekler’, ‘Yılın Trendleri ve Yenilikler’, ‘İstatistik ve Analiz SoruCevap’, ‘Trendyol’a Giriş ve Yönetim Paneli’, ‘Trendyol’da Sayfa Oluşturma ve Başarılı Olma Formülleri’, ‘ETSY’e Giriş ve Yönetim Paneli’, ‘ETSY’de Sayfa Oluşturma ve Başarılı Olma Formülleri’, ‘Ulusal ve Uluslararası ETicaret’te Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konu başlıkları işlenecek.
Eğitimler 4 hafta boyunca Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak olup eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.