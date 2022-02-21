Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup’ta da mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor’u 30 yenerek, sezonu 4. sırada tamamladı.

Misli com Sultanlar Ligi’nin yanı sıra TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup’ta da altyapısında oynayan genç voleybolcuların gelişimi için mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligi galibiyetle kapattı. Yeşil mavi beyazlı ekip, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor’u Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Nilüfer ekibi, karşılaşmanın ilk iki setinde de hem hücumda hem de savunmada iyi bir oyun oynayarak, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Nilüfer Belediyespor, ilk seti 257, ikinci seti de 2517 gibi açık farklarla kazandı. Üçüncü sete ise konuk takım Yeşil Bayramiçspor, file önü üstünlüğünü ele geçirerek başladı. Set boyunca üstün olan Çanakkale ekibi, set sonuna 2421 üstünlükle girdi. Nilüfer Belediyespor set sonunda yakaladığı 50’lık seriyle, bu seti uzatma sayılarında 2624, maçı da 30 kazandı.

Bu sonuçla 13 maçta 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Nilüfer Belediyespor, sezonu 4. sırada tamamladı.

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