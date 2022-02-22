Çevre için atık yağlar toplanacak

Nilüfer Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların önüne geçmek ve öğrencilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak için bu yıl da Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması düzenliyor. 28 Şubat’ta başlayacak yarışmanın ödül töreni 3 Haziran’da olacak.

Nilüfer Belediyesi’nin artık geleneksel hale gelen Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması bu yıl da Kolza Biodizel ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 9. kez düzenleniyor. Yarışma, Nilüfer’deki bütün ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor. Bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların engellenmesi ve öğrencilerin de çevrenin korunması konusunda bilinçlenmesi hedefiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 28 Şubat’ta başlıyor. Öğrenciler evlerinde toplanan atık yağları okullarına götürerek, Nilüfer Belediyesi’nin okullarına koyduğu bidonlarda toplayacak. Böylece çevreyi korumaya katkıda bulunacak olan öğrenciler aynı zamanda okullarının da ödül kazanmasına katkıda bulunacak.

20 Mayıs’a kadar sürecek bu kampanyada en fazla atık yağ toplayan 6 okul ödüllendirilecek. Ayrıca bu 6 okulda en fazla yağ getiren 3 öğrenciye de ödül verilecek. Yarışmanın ödül töreni 3 Haziran’da Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde yapılacak.

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