Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor

Safrandan kara mürvere lavantadan aynı sefaya tam 20 farklı bitki Mustafakemalpaşa’nın göz bebeği olmak için hazırlanıyor.

Aromatik bitki üretimiyle daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yaşam sağlamayı hedefleyen Mustafakemalpaşa Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu ile yürüttüğü ortak projesi meyvelerini veriyor. Başkan Mehmet Kanar tarafından kurulan Tarımsal Hizmet Müdürlüğü 2. yılını geride bırakırken birçok başarıya imza atmaya devam ediyor. Atıl arazilerin bereketli topraklara dönüşmesinde büyük rol oynayan, 20 yıl aradan sonra topraklara can veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü teknik destek ve danışmanlığıyla, ilçede bereketsiz toprak kalmamasını hedefliyor. Sadece domates ve biber değil, kozmetik ve sağlık sektörünün ham maddelerini üreticiyle buluşturarak, üreticilere yeni kazanç kapıları açıyor. Bin 200 metrekarelik demonstrasyon alanında 20’den fazla tıbbi ve aromatik bitki bulunuyor. Çiftçinin yanında olan Mustafakemalpaşa Belediyesi domates, biber, kavun dışında alternatif ürün çalışmaları önererek çiftçiye destek olmaya devam ediyor.

Mustafakemalpaşa'yı tarım devi yapmayı hedefleyen ve gün geçtikçe yeni projeleri hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Daha önce 20 sene cansız kalan topraklarımızı yaban mersinleri ile canlandırdık, meyvelerini topladık, sıra bu eşsiz bitkilerde. Kozmetik ve sağlık sektörüne katkı sağlayacak olan üreticilerimize bereketli günler diliyorum. Toprağımız bereketli, üreticimiz mutlu, bizde mutluyuz" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Öz ise, "Ekilip verim alınmayan hiçbir bitki yok. Tüm ürünlerimiz topraklarımızda verimli bir şekilde can buluyor. Her bitkinin kendine özel yeşerme dönemi mevcut marttan sonra capcanlı bir bahçe ile sizleri karşılıyor olacağız" diye konuştu.

İklim koşulları elverişli olan Mustafakemalpaşa’da susam, çörek otu, bamya parsellerinin de yapılması planlanıyor.

